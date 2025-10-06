Nueva comparsa, más tiradores, más pólvora... El Campello se desata para los Moros y Cristianos

El Campello se prepara para celebrar los Moros y Cristianos, las fiestas más importantes del municipio y que cumplen este año su 40 aniversario.

Como grandes novedades, se incorpora una nueva comparsa, del bando cristiano, Cavallers de Montesa, con un centenar de socios. Además, aumenta el número de festeros hasta alcanzar los 2.000 (800 hombres, 900 mujeres y 300 niños), también lo hace el de tiradores y, por ende, la pólvora para los diferentes actos.

En total son 17 comparsas, nueve moras y ocho cristianas, las que participan en las fiestas que se celebran desde 1985 en honor a la patrona la Mare de Deu dels Desemparats.

A los 2.000 festeros, una cifra récord, se suma la participación de 17 bandas de música de toda la provincia - El Campello, Aigües, Sax, Albaida, Costa Mar, Penáguila, Aspe, Elda, Sella, Alicante, Mutxamel, Relleu, Busot, Benidorm y La Vila Joiosa-, que aportarán otros 2.000 músicos para alegrar las calles.

En cuanto respecta a la pólvora, se repartirán 244 kilos (162 para el desembarco y 82 para el alardo), a los que hay que sumar los que se utilicen en el correfocs, la mascletà y el espectáculo pirotécnico que cerrará las fiestas.

Tiradores

El presidente de la Junta Festera de Moros y Cristianos, Alejandro Sánchez, ha señalado que este año se han acreditado 90 tiradores: 40 por el bando cristiano y 50 por el moro, que tienen obligación de haber superado el curso de manejo de pólvora.

En lo que respecta al Desembarco, que tendrá lugar el domingo, se escenificará con 15 embarcaciones, que transportarán hasta la playa de Carrer la Mar a 180 festeros y festeras. Sobre la arena, cientos de personas esperarán su llegada para representar la primera de las embajadas y el primer enfrentamiento con utilización de arcabucería.

El alcalde, el presidente de la Junta Festera y la edil de Fiestas, en la presentación de la programación / L. Gil López

"Se trata de unas de las celebraciones más participativas y arraigadas en nuestro municipio", ha señalado el alcalde Juanjo Berenguer, que ha enfatizado que "entre todos, en estos 40 años hemos consolidado una tradición que une a toda nuestra comunidad en un espíritu de convivencia, respeto y alegría".

Desembarco

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Marisa Navarro, ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando para que el desembarco, reconocido ya como fiesta de interés turístico provincial, se convierta también en de interés turístico autonómico.

La edil ha reconocido que no hay cambios significativos porque la trilogía festera "es la que es, seguimos la esencia de la fiesta y por eso optamos por mejorar en organización y participación".

En cuanto al tiempo, cuya previsión de momento es de lluvia para el día del desembarco, el alcalde ha dejado claro que no hay plan b: "O se hace o no se hace, pero solo en caso de alerta naranja se acotan las actividades".