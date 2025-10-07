Mutxamel reanuda las obras de una de sus "joyas de la corona"

El Ayuntamiento de Mutxamel ha reanudado las obras de la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu, ubicada en la plaza de Ruzafa, con el objetivo de convertirla en un espacio cultural de referencia y punto de encuentro para la ciudadanía.

En la ejecución del proyecto se conservarán elementos históricos de ambos edificios y se ampliará la superficie de uso público hasta los más de 1.000 metros cuadrados.

La nueva biblioteca contará con zonas diferenciadas para todas las edades, desde bebeteca hasta salas de estudio, áreas de trabajo colaborativo, recursos audiovisuales, etc.

Según fuentes municipales, las obras avanzan tras haber superado diversas modificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad estructural y la conservación de las fachadas históricas.

Actualmente, la cimentación ya se encuentra finalizada y en las próximas semanas comenzará la ejecución de pilares y forjados.

La nueva biblioteca se ubicará en la plaza Ruzafa, en el casco histórico, en los dos edificios / INFORMACIÓN

Las dos casas tradicionales de Mutxamel donde se va a ubicar se encuentran en un lugar estratégico del municipio, cerca de la iglesia y de la Casa y Huerto de Ferraz, declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

De museo a biblioteca

Fueron compradas por el Consistorio en la primera década de los años 2000, aunque para un fin distinto al actual. Allí iba a instalarse un museo etnológico y etnográfico; posteriormente se decidió que sería el lugar ideal para el Museo Arcadi Blasco y, finalmente, albergarán la nueva biblioteca.

El proyecto responde a una necesidad histórica del municipio, ya que la actual no cumple con los requisitos de la Xarxa de Biblioteques desde la legislatura 2007-2011.

Con la nueva instalación, Mutxamel podrá integrarse plenamente en la red autonómica y acceder a futuras subvenciones.

El alcalde, segundo por la izquierda, en la visita a las obras / INFORMACIÓN

Durante los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado diversas acciones para reforzar el sistema bibliotecario, como la creación de la figura del facultativo bibliotecario, la ampliación de la plantilla de auxiliares, el aumento del fondo bibliográfico y la puesta en marcha de programas de fomento de la lectura como Lectumel, bono que permite la compra de libros en comercios locales.

La reanudación de las obras se enmarca dentro de un plan de revitalización del centro histórico que incluye otros proyectos culturales y patrimoniales, como el Conservatorio y la Escuela de Música, la Casa de Ferraz, el futuro Museo Etnográfico y la nueva Oficina de Turismo.

Un símbolo

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha señalado que la Biblioteca Central Guillermo Bernabéu "no será solo un edificio, sino un símbolo del Mutxamel que queremos construir", que no es otra que una ciudad "moderna, comprometida con la educación, la cultura y la participación ciudadana, pero que no olvida su historia ni sus raíces".

La biblioteca llevará el nombre del catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alicante, que falleció en noviembre de 2022. El mutxamelero Bernabéu Pastor fue miembro de la Unión Astronómica Internacional y representante de España en el Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia.

Primer diputado nacional de Mutxamel, como edil en el municipio puso en marcha diferentes proyectos dentro del área de informática y nuevas tecnologías.