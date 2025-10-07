Un nuevo municipio de tradición vinícola se incorpora a la Ruta del Vino de Alicante

La Ruta del Vino de Alicante tiene como objetivo promocionar el turismo enológico y el fortalecimiento del tejido agrícola, económico y social en la Costa Blanca. Esta ruta está formada por una red de municipios y empresas que quieren contribuir a mejorar la competitividad del enoturismo en la provincia de Alicante.

La Ruta del Vino está encaminada a impulsar el turismo en las comarcas vinícolas poniendo en valor el patrimonio artístico-cultural de los municipios adheridos y promocionar la gastronomía local y la oferta de servicios de calidad. En la actualidad cuenta con más de 80 establecimientos adheridos entre bodegas, restaurantes, alojamientos, oficinas de turismo, enotecas, empresas de ocio temático, museos y una agencia de viajes. Todos ellos se pueden consultar en este mapa disponible en su página web.

Estos son los municipios que pertenecen a la Ruta del Vino:

Vall de Pop L’Alfàs del Pi Villena Salinas Algueña Pinoso Monóvar Petrer Sax Calp Teulada-Moraira Sant Joan d´Alacant Hondón de las Nieves Elche Relleu La Nucía

A este listado se añade ahora Mutxamel, un municipio con tradición vinícola. “Su legado hidráulico, con los históricos assuts y acequias, refleja la importancia del agua en su paisaje, creando un entorno fértil que ha nutrido la huerta y la producción local”, indica el organismo en una nota de prensa.

Panorámica de Mutxamel / INFORMACIÓN

También explica que en esta localidad de l’Alacantí “se pueden maridar vinos de la DOP Alicante con la exquisita gastronomía local, marcada por productos frescos de la huerta y recetas tradicionales con toques innovadores”.

Mutxamel, al igual que el resto, se beneficiará de acciones conjuntas de promoción y comercialización, así como de formación especializada para sus empresas y operadores turísticos.