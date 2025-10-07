Un nuevo municipio de tradición vinícola se incorpora a la Ruta del Vino de Alicante
Esta iniciativa ya aglutina un total de 16 localidades y 80 establecimientos que tienen como objetivo promocionar el turismo enológico en la provincia
La Ruta del Vino de Alicante tiene como objetivo promocionar el turismo enológico y el fortalecimiento del tejido agrícola, económico y social en la Costa Blanca. Esta ruta está formada por una red de municipios y empresas que quieren contribuir a mejorar la competitividad del enoturismo en la provincia de Alicante.
La Ruta del Vino está encaminada a impulsar el turismo en las comarcas vinícolas poniendo en valor el patrimonio artístico-cultural de los municipios adheridos y promocionar la gastronomía local y la oferta de servicios de calidad. En la actualidad cuenta con más de 80 establecimientos adheridos entre bodegas, restaurantes, alojamientos, oficinas de turismo, enotecas, empresas de ocio temático, museos y una agencia de viajes. Todos ellos se pueden consultar en este mapa disponible en su página web.
Estos son los municipios que pertenecen a la Ruta del Vino:
- Vall de Pop
- L’Alfàs del Pi
- Villena
- Salinas
- Algueña
- Pinoso
- Monóvar
- Petrer
- Sax
- Calp
- Teulada-Moraira
- Sant Joan d´Alacant
- Hondón de las Nieves
- Elche
- Relleu
- La Nucía
A este listado se añade ahora Mutxamel, un municipio con tradición vinícola. “Su legado hidráulico, con los históricos assuts y acequias, refleja la importancia del agua en su paisaje, creando un entorno fértil que ha nutrido la huerta y la producción local”, indica el organismo en una nota de prensa.
También explica que en esta localidad de l’Alacantí “se pueden maridar vinos de la DOP Alicante con la exquisita gastronomía local, marcada por productos frescos de la huerta y recetas tradicionales con toques innovadores”.
Mutxamel, al igual que el resto, se beneficiará de acciones conjuntas de promoción y comercialización, así como de formación especializada para sus empresas y operadores turísticos.
