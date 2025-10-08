San Vicente recupera la tasa de veladores: 400 euros más que en Alicante

Una de cal y otra de arena en San Vicente del Raspeig con la tasa de veladores a la hostelería. La ordenanza guardaba el sueño de los justos desde el covid, cuando el entonces gobierno progresista denunció su derogación para ayudar al sector.

El gobierno actual del PP y Vox ha decidido ahora desempolvarla, sacarla del cajón, pero con cambios que suponen una reducción del recibo del 7%.

Eso sí, pese a esta disminución, los hosteleros de San Vicente que saquen mesas y sillas en las terrazas en una calle de primera categoría pagarán 400 euros más que los hosteleros que lo hacen en Alicante: 1.409 euros frente a 998 euros.

El pleno ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno, de forma inicial -queda el periodo de alegaciones- la ordenanza fiscal y la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de suelo público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

El PSOE se ha abstenido en ambos casos, mientras Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís han votado "no" en la primera cuestión y se han abstenido en la segunda.

Valor del suelo

La concejal de Hacienda, Isabel Domínguez, de Vox, ha recordado que la tasa está derogada desde 2020 por el covid y, desde entonces, el valor del suelo ha subido.

Ha puesto el foco en la oposición, que en su día la derogó en lugar de suspenderla, y ha dejado claro que se han estudiado alternativas para evitar la subida del 30% que se iba a implantar en 2024, cambiando los criterios vigentes por otros.

Por ello, han conseguido unas tarifas que son un 7% inferiores a las de antes de la pandemia y unas modificaciones que suponen una ordenanza “menos rígida y más flexible, clara y resolutiva”.

La edil de Hacienda ha defendido el trabajo de los técnicos municipales y indicado que la ordenanza se irá revisando "y viendo manera de mejorarla".

La oposición reprocha al gobierno local que la tasa "castiga" y hace "menos competitiva" a la hostelería

Entre los cambios, los servicios técnicos determinarán si es posible poner una terraza ante un paso de peatones sobredimensionado y las terrazas contiguas deberán tener una separación de dos metros para facilitar el tránsito de la ciudadanía.

El portavoz de Esquerra Unida-Unides Podem, Alberto Beviá, ha asegurado que tomaron en su día la decisión política de derogar la ordenanza "y acertamos, se salvaron muchos locales", por lo que volvería a hacer lo mismo.

El edil ha puesto sobre la mesa un dato, cuanto menos, llamativo: una terraza de 20 metros cuadrados en una calle de primera categoría pagará al año 1.409 euros en San Vicente. En las mismas condiciones, en Alicante son 998 euros, una diferencia de más de 400 euros.

"No sabemos cómo lo han hecho, por qué sucede, pero castigan a la hostelería con esta tasa", ha afirmado Beviá, que ha insistido a la edil en que "su obligación es averiguar por qué, es rarísimo".

Barreras a la hostelería

Por parte del PSOE, el edil Bruno Radermecker ha lamentado que esta ordenanza hace a los hosteleros "menos competitivos" con esos 400 euros. "El mensaje es que es más caro montar un negocio aquí, ponemos barrera a la hostelería, es falta de sensibilidad, no es sensato", ha recalcado.

La portavoz de Compromís, Maribel Morera, ha considerado que no es el momento de introducir estas tasas porque la hostelería "da vida al pueblo" y no se ayuda al sector.

El alcalde, Pachi Pascual, ha intervenido para mostrar su sorpresa por las "dudas" del PSOE y EU-Podem sobre las diferentes cantidades que se pagan en San Vicente y en la capital: "Lo podían haber dicho desde 2017 a 2019, pero entonces nadie se dio cuenta, esa es la coherencia".