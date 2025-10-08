El tasazo de la basura subirá todavía un poco más en 2026 en San Vicente (aunque no para todos)

El recibo de la basura ha subido este año de media un 98% en San Vicente del Raspeig tras la aplicación de la ordenanza reguladora, conocida popularmente como el tasazo. Pues bien, la mayoría de hogares deben prepararse para 2026 porque aún les espera otro incremento.

El equipo de gobierno del PP y Vox ha aprobado en un pleno extraordinario celebrado este miércoles de forma provisional la modificación de la ordenanza, que incluye, eso sí, reducciones para las familias más vulnerables del municipio.

La oposición en bloque, PSOE, Esquerra Unida-Unides Podem y Compromís, ha votado en contra de una norma que ha tachado de "injusta, que se ha quedado corta y solo está concebida para recaudar", por lo que presentarán alegaciones.

La concejal de Hacienda, Isabel Domínguez, de Vox, ha descargado toda la responsabilidad de la aplicación de la tasa en la ley que impulsó el Gobierno central para adaptarse a una directiva europea.

"Si se bonifica a todo el mundo, ¿a quién se le sube?" Isabel Domínguez — Edil de Hacienda (Vox)

El gobierno local ha contemplado dos alternativas para esta ordenanza, dependiendo de si se adjudica el servicio a la mercantil Prezero o no, ya que una empresa ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central, lo que mantiene paralizado el proceso. "En los dos escenarios mantenemos las reducciones", ha especificado Domínguez.

La primera entraría en vigor si se adjudica este año el nuevo contrato de residuos y limpieza urbana y la segunda prevalecerá en caso de que el Ayuntamiento se vea obligado a mantener el contrato actual hasta que se resuelva el recurso.

Los costes de recogida, transporte y tratamiento de la basura ascenderán a 7,5 millones de euros en el próximo ejercicio.

Contenedores inteligentes

Por primera vez se establecerán dos reducciones: de hasta un 4% por depósitos en el ecoparque y de hasta un 16% por depositar residuos orgánicos en los contenedores inteligentes. Unos contenedores, eso sí, que a día de hoy no existen y que se irán implantando en un periodo máximo de 18 meses desde el inicio del nuevo contrato.

La ordenanza modificada establece una reducción de hasta el 65% en la tasa para las familias numerosas, porcentaje que se elevará al 70% para las familias numerosas de categoría especial, monoparentales y aquellas que tengan algún integrante en situación de dependencia. En todos los casos, se requiere un determinado nivel de renta.

Otra de las novedades es la consideración de las viviendas turísticas como actividad de carácter económico, una decisión que podría suponer un aumento de la recaudación de más de 16.000 euros para San Vicente.

"Siguen empecinados en que lo que se bonifica a unos lo tienen que pagar los demás, es una ordenanza irreal" Asun París — Portavoz del PSOE

El PSOE ha reprochado que las medidas son "insuficientes" y considera que no genera la misma basura una vivienda donde tan sólo vive una persona que una vivienda habitada por cuatro, por lo que "no es justo que paguen todos lo mismo".

La portavoz socialista, Asun París, ha indicado que el PP y Vox siguen aplicando una tarifa lineal y están perdiendo, "otra vez, una oportunidad para aprobar una tasa de basuras verdaderamente justa para todos y todas".

Jubilados o víctimas de violencia

Para el principal partido de la oposición, la modificación de la ordenanza se queda corta porque no cubre a todas las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como jubilados, unidades familiares víctimas de violencia machista, hogares unifamiliares en los que los ingresos brutos anuales sean muy bajos o desempleados de larga duración.

"Y lo peor de todo, siguen empecinados en que lo que se bonifica a unos lo tienen que pagar los demás, es una ordenanza irreal", ha afirmado París, que ha echado en falta en el último año campañas de concienciación a la ciudadanía para fomentar el reciclaje.

Las deducciones se mantendrán tanto si hay adjudicación del servicio como si no, dado el recurso de una mercantil

EU-Podem ha ofrecido un dato demoledor en el inicio de su intervención: San Vicente está entre las cinco ciudades de España que pagan el recibo más caro, con el 91% de hogares que abonarán un mínimo de 191 euros y un máximo de 236 euros.

El portavoz de la coalición, Alberto Beviá, ha desgranado las cifras para 2026: "lejos de bajar la tasa", de las 26.500 viviendas del municipio, 20.100 tendrán una subida del recibo de la basura del 10%, mientras que en el resto subirá un 7%, excepto en el barrio de Santa Isabel, donde lo hará un 5%.

Es injusto, un atropello, una chapuza cómo se aplican los valores, solo hay afán recaudatorio" Alberto Beviá — Portavoz de EU-Podem

"PP y Vox se excusan con Suma cuando es una decisión política que podría beneficiar a la mayoría social, una ley dependiendo de como se aplique tiene unos resultados, pero no se lo han currado, solo han equilibrado el coste de los servicios, hay un afán recaudatorio".

Ha recordado que se habría rebajado la tasa si el gobierno local hubiera decidido arreglar la planta de transferencia, ya que se habrían evitado más viajes de camiones al vertedero, y ha tachado de "atropello" que zonas como El Tubo y Los Manchegos vayan a pagar 204 euros "cuando por capacidad económica deberia ser menos".

Cuota lineal, no

"No puede haber una cuota lineal, sino una básica en función de valor catastral de la vivienda y de la capacidad económica, y una variable en función de quiénes viven, es injusto, una chapuza cómo se aplican los valores", ha afirmado Beviá.

La reducción llega un año tarde y el servicio es ineficaz e ineficiente" Maribel Morera — Portavoz de Compromís

El portavoz ha recordado que ahora el gobierno local "vende" las modificaciones a la tasa "que nos dijeron que no se podía hacer, pero han olvidado" a colectivos como de jubilados, pensionistas o parados de larga duración, viviendas con un solo habitante, empresas recién creadas y con pérdidas, rebajas a jóvenes que acceden a primera vivienda, "Lo sorprendente es que lo que se deja de recaudar lo repercuten al resto de contribuyentes, ese dinero lo tenemos que asumir el resto, la ley lo deja claro".

La portavoz de Compromís, Maribel Morera, ha lamentado que el tasazo ha supuesto "un abuso, una vergüenza que se debe solucionar lo antes posible" y que la reducción llega "un año tarde", al tiempo que ha recordado que el servicio actual, con la contrata pendiente de adjudicación y caducada desde 2020, "el servicio es ineficaz e ineficiente".

En el segundo turno de intervenciones, la edil de Hacienda ha incidido en que la ley que aprobó el Congreso "nos obliga a repercutir todo el coste" y ha sostenido que la tasa no debe ser deficitaria, por lo que "si se bonifica a todo el mundo, ¿a quién se le sube?".