Los titubeos en el pleno de San Vicente de la edil de Hacienda (Vox) y el capote del alcalde (PP): "Le contesto yo"

La intervención de la concejala de Hacienda de San Vicente del Raspeig, Isabel Domínguez, de Vox, en el pleno extraordinario celebrado este miércoles ha estado plagada de dudas y titubeos durante las réplicas a los partidos de la oposición, echando balones fuera y sin contestar a las preguntas.

Hasta tal punto se ha visto desarbolada la edil ultra que ha tenido que ser el alcalde, Pachi Pascual, del PP, quien saliera a echarle un capote.

Ha sido cuando la portavoz del PSOE, Asun París, ha preguntado, en el tema de la modificación de la ordenanza de la basura, si las bonificaciones sociales repercuten en la zona tarifaria en la que se enmarcan las viviendas.

Como no respondía, el primer edil ha tomado la palabra con un "le contesto yo" para afirmar que las deducciones y su repercusión en el coste general han sido calculadas por los técnicos municipales aplicando la normativa.

Reparto proporcional

Pascual ha indicado que Servicios Sociales ha realizado un estudio de cuántas familias se pueden beneficiar y en qué zonas y luego "se hace un reparto proporcional en todas las zonas del municipio".

"No era eso lo que se nos dijo en la junta de portavoces", ha aseverado París.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, ha pedido a la bancada de gobierno que algún representante le diera un ejemplo práctico de una persona que recicla cómo se puede beneficiar de la tasa, pero se ha quedado sin respuesta.

También en el punto siguiente, en el de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de suelo público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, se le han visto las costuras a la edil de Vox.

Silencio

Beviá le ha pedido que hiciera "un esfuerzo" y le explicara por qué van a cobrar más a los hosteleros de San Vicente que a los de Alicante, pero ha obtenido el mismo resultado.

El edil del PSOE Bruno Radermecker, que ha argumentado la posición de los socialistas en este tema, le ha recordado a Domínguez que "como responsable política, puede poner su nota, no tiene que estar condicionada, hay una responsabilidad política".

Pero la concejal del partido ultra no se ha salido de su discurso de alabar el trabajo de los técnicos y acusar a la oposición de ponerles en tela de juicio.