XXIV Feria artesanal y gastronómica de Agost

Agost propone una repleta agenda de actividades destinadas al público familiar. Rutas turísticas, talleres, teatro, juegos, música, actuaciones circenses…, todos ellos destinados a ofrecer al visitante un variado abanico de actividades, y a poner en valor la cultura y tradiciones de Agost, que es conocido principalmente por su artesanía alfarera, y por su afición a la música.

La feria se inicia el 9 de octubre, día muy especial repleto de actividades, que la población de Agost celebra con el paseo en bicicleta por la localidad, y las tradicionales paellas populares.

Para esta edición, repetimos con GastroAgost, un espacio gastronómico en la plaza del Ayuntamiento los días 11 y 12 de octubre, donde las personas que acudan podrán degustar los platos típicos de la gastronomía agostense, así como presenciar un “show cooking” de la mano de Miguel Gambín. Además, en la calle Dean Mas podrán disfrutar del tardeo organizado por bares y restaurantes de Agost, un ambiente distendido para pasar un buen rato.

En cuanto a las actividades culturales, en la feria disfrutaremos de sus tradicionales talleres y demostraciones de barro y torno impartidos por las alfarerías de Agost, así como espacio destinado a Ludoteca con muchas actividades para los más pequeños. También contaremos con los tradicionales talleres de bolillo y de elaboración del refajo propio de los trajes de las balladoras en las fiestas de Danses del Rei Moro, impartido por diferentes asociaciones locales.

Como novedad, este año presentamos el Circuito Cultural, con cuatro actuaciones que combinan teatro, música, danza y circo, destinadas a público infantil y adulto. El día 9 contaremos con la JAM de ImproVivencia, un espectáculo de humos e improvisación, donde el público será el protagonista. Para el día 10, la compañía Alas Circo Teatro nos presenta el espectáculo de circo Cateura, donde la música, la manipulación de objetos y el movimiento acrobático serán protagonistas. El día 11, David Vento interpreta la obra Neanderthal, un viaje artístico de la evolución humana hacia la conquista de la libertad. Finaliza esta muestra con el espectáculo de danza Roda, de la compañía Marea Danza, galardonado con los premios de Mejor espectáculo de calle Premios Artes Escénicas IVC 2021, Candidata Mejor espectáculo de calle Premios MAX 2022 y Candidata Mejor Banda Sonora Premios MAX 2022.

Talleres y demostraciones de barro y torno impartidos por las alfarerías de Agost / .

Completan este certamen ferial, las jornadas de Puertas Abiertas al Museo de Alfarería y a La Ermita, Centro de Interpretación, así como la gran variedad de rutas turísticas y teatralizadas que se ofertan durante los cuatro días. Toda la información e inscripciones se realizan a través de la página www.turismodeagost.com/Feria .

Visitar Agost durante los días de feria es una estupenda oportunidad para conocer la cultura y tradiciones locales. Especial mención merece la demostración de diferentes actos de la fiesta “Danses del Rei Moro”, reconocida como BRL del Patrimonio Inmaterial, y que será la protagonista de la feria el día 11 de octubre, primero con una demostración del singular peinado de las bailadoras, y por la tarde con una muestra del baile y del acto de la Serenata a la Reina Mora.

Durante la Feria podrás adquirir productos típicos de Agost, tanto de su gastronomía, como la famosa uva de mesa con Denominación de Origen, como sus productos artesanales. Más de 25 puestos concurren a esta cita todos los años, ofertando sus mejores productos.