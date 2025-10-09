Los bomberos realizan más de 50 intervenciones por la lluvia en tres horas en Alicante

Los bomberos del Consorcio Provincial han realizado 52 intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas durante la mañana del jueves, en que han caído hasta 101 litros en la provincia.

Desde las 11:28 horas y hasta las 14.20 horas se han ido sucediendo las llamadas por emergencias, con el pico de incremento alrededor de la una la tarde, según fuentes del Consorcio.

Las comarcas más afectadas son L’Alacantí y Baix Vinalopó, afectando también algo menos en la Marina Alta y Baixa y Vega Baja.

Por municipios Elche y San Vicente del Raspeig concentran once intervenciones, seguidos de Santa Pola con seis y Orihuela con cinco, mientras en El Campello, Cox, Callosa Segura y Sant Joan d'Alacant han sido tres en cada una. Un total, son una quincena localidades en las que ha actuado el Consorcio.

Vehículos bloqueados

Las intervenciones están siendo principalmente por achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como por filtraciones de aguas y vehículos bloqueados por la lluvia que no pueden proseguir su marcha.

Alicante capital no está incluido en este balance provisional al ser otro parque de bomberos quien actúa.