La instalación deportiva ruinosa de El Campello en la que entrena un campeón del mundo
El pelotari Martines, leyenda de la pilota valenciana, da clases a escolares en un trinquet municipal que sufre un deterioro imparable
Imagínense a Lamine Yamal jugando al fútbol en un Camp Nou sin porterías. O a Xabi Alonso entrenando a Mbappé o Vinicius en un campo que fuera un patatal y lleno de agujeros.
En El Campello es lo que está pasando con la pilota valenciana, deporte autóctono y tradicional que todavía se mantiene en pueblos de la Comunidad Valenciana.
El campellero José Antonio Martínez Asensi, Martines, con un currículum difícilmente superable, es toda una leyenda: cinco veces campeón del mundo (1998, 2000, 2002, 2004 y 2017), tres veces campeón de Europa y trece títulos de Liga.
Con su dilatada carrera ha entrado en el Olimpo de la pilota valenciana al haber completado el círculo virtuoso y logrado la totalidad de títulos oficiales de este ancestral deporte manomanístico.
A los 56 años y tras 40 pisando las calles, en julio pasado colgó los guantes, pero ha seguido ligado en su vertiente educativa, ya que dirige la Escuela del Club de Pelota Valenciana de El Campello.
El pelotari internacional se encarga de dar teoría y práctica de las diversas modalidades a los más pequeños en el trinquet municipal, ubicado en el pabellón polideportivo central, junto al Ayuntamiento.
Gradas y pista
El problema es que la instalación sufre un estado de deterioro imparable, tanto en la pista como en la zona de la grada, que no "invita" a que los escolares se animen a jugar y conozcan este deporte. "No sé cómo aguantan las paredes", explica Martines.
La pilota valenciana tiene muchas modalidades de juego, tanto directas como indirectas, y todas ellas regladas, pero solo disponen de trinquet, y en malas condiciones.
El club campellero lleva años reclamando al Ayuntamiento unas instalaciones "dignas" en las que poder practicar la pilota, explica el presidente del club campellero, Vicent García Soler, Verga, pero el tiempo pasa "y las promesas no se convierten en realidad".
"No hablamos solo de deporte, es también cultura, es un signo de identidad"
El gobierno local incluyó en los presupuestos municipales de 20024 una partida para la rehabilitación integral del pabellón polideportivo centro y el trinquet. Salió a licitación la redacción del proyecto técnico y, en estos momentos, se está pendiente de abrir los sobres con las ofertas presentadas, según consta en la plataforma de contratación del estado.
Al descubierto
La llamada escoleta ha empezado hace una semana, pero el presidente del club lamenta que consolidar una actividad de este tipo resulta "muy dificil cuando tienes una instalación en un estado deplorable".
Y es que a esto se suma que está descubierto, con lo que el día que llueve ya es imposible jugar a la pilota, y los baños están en la otra punta del pabellón, de manera que el monitor tiene que parar las clases y acompañar a los menores.
García Soler también lamenta la falta de apoyo de los centros educativos del municipio y pone como ejemplo que los profesores de educación física de los institutos no realizan ninguna unidad didáctica de pelota. "No hablamos solo de deporte, es también cultura, es un signo de identidad, es el deporte nacional del País Valenciano", explica.
"Otros municipios no tienen trinquet y nosotros sí, es tradición y cultura"
El concejal de Infraestructura, Cristian Palomares, por su parte, ha recordado que la redacción del proyecto se encuentra en fase de licitación y se adjudicará en el último trimestre del año.
Fechas
El proceso continuará durante unos cuatro meses, periodo destinado para redactar el plan, y los plazos que baraja es que se liciten las obras a lo largo de 2026.
Palomares explica que el Ayuntamiento cuenta con una subvención de la Diputación de casi un millón de euros para remodelar no solo el trinquet, sino todo el complejo deportivo centro, que incluye el pabellón, con una inversión de 2,7 millones.
El concejal deja claro que el municipio apuesta por las tradiciones y un ejemplo es la colaboración de concejalías con partidas económicas para diversas actividades. Además, la calle Trinidad se corta los domingos para jugar a la pilota valenciana. "Otros municipios no tienen trinquet y nosotros sí, es tradición y cultura", recalca.
Y mientras, siguen ganando torneos
El Campello ha ganado el "duelo en la cumbre" de campeones y se ha impuesto a Sella por un ajustado 10 juegos a 7, en el XLIII Torneig de festes', que organiza el Club de Pilota Valenciana, bajo el patrocinio de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento campellero y la colaboración de la empresa Avramar.
El trofeo, que enfrentó en la calle Trinitat Segura a los vigentes campeones de la Liga a largues de 1ª y 2ª categoría, Sella y El Campello, respondió a las expectativas y el medio centenar de espectadores asistentes disfrutaron de un espectáculo único de técnica y estrategia deportiva, a pesar de las malas condiciones de la calzada, informa Julià P. Soler.
Al acto asistieron los concejales Lourdes Llopis, Marisa Navarro, Christian Palomares y Paco Toni Palomares.
Con Martines y Genovés II en las respectivas "bancas" y liderando los mejores conjuntos de la Comunidad Valenciana, el juego fue fluyendo y entusiasmando a los aficionados, entre los que se encontraba el centenario Rafael Galvañ.
Completando los sellers formaron los restos Pablo, Jesús, Antonio y David, mientras que por los locales lo hicieron Santi Finestrat, otro de los destacados, Carlos Tendero y Toni Gràcia.
Dado que Martines, con anterioridad a formar parte de los de Sella, disputó su carrera con el equipo de casa, a mitad de la contienda, empatada a cinco juegos, cambió de bando y llevó al Campello a la victoria.
Al finalizar, y tras una cena restauradora de fraternización, el presidente del club campellero, Vicent García Soler, entregó sendas placas conmemorativas a Sella y El Campello, por sus títulos ligueros y el original galardón de cerámica artesana, a la entidad ganadora del prestigioso torneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja este jueves y viernes
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet amplía la alerta naranja a todo el litoral de la provincia
- Sanidad supervisa a un centenar de personas por una intoxicación tras comer en un restaurante de Alicante
- Muere un joven tras el robo con violencia de un móvil en Torrevieja
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- El Ayuntamiento de Alicante paga un millón de euros de indemnización por excluir a una empresa del contrato de Zonas Verdes
- El Ayuntamiento de Torrevieja repite por un error la valoración del concurso de 9 millones para el nuevo paseo de La Libertad y la feria