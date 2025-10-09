Los premios literarios en valenciano 9 d'Octubre de San Vicente tienen ganadores

Cinco autores han sido reconocidos como ganadores de los Premis 9 d’Octubre de Creació Literària en Valencià de San Vicente del Raspeig.

En la modalidad de Poesía Poeta Lluís Alpera, ha resultado ganadora Inmaculada Mànyez Albert por su obra "Cos". El Premi de Narrativa Escriptora Gràcia Jimènez ha sido otorgado a los dos autores de "Germans de culpa", Francisco Javier y José Antonio Bizarro Benítez y, como finalista, se ha reconocido a Francesc Gisbert Muñoz, que ha participado en el certamen con su trabajo "Una vida de paraules".

En la nueva categoría de Relato corto juvenil fundada este año para animar a los escritores noveles de hasta 20 años, el primer galardón se ha entregado a Cayetana Villanueva García, autora de "Sant Vicent, un retorn al futur".

Los seleccionados por el jurado del certamen han recogido su galardón en un acto oficial celebrado el miércoles presidido por el alcalde, Pachi Pascual, acompañado por el concejal de Cultura, Óscar Lillo, al que han asistido otros miembros de la corporación y familiares de los premiados.

Los ganadores, el alcalde, el edil de Cultura, la escritora Gràcia Jimènez y el poeta Lluís Alpera, que dan nombre a dos de los premios / INFORMACIÓN

El alcalde ha felicitado a los premiados de esta trigesimotercera edición del certamen, en la que han participado un total de 36 autores. Pascual ha reconocido que el interés despertado por los Premis este año, con un aumento significativo del número de obras presentadas, "representa un logro en favor de la difusión de la lengua valenciana y también de sus escritores, a quienes queremos dar la importancia que merecen y una mayor visibilidad y presencia".

Más obras

En el mismo sentido, el concejal de Cultura ha puesto de manifiesto que es un hecho que los Premis 9 d’Octubre "crecen en prestigio, con la mayor cifra de novelistas y poetas presentados en los últimos 5 años, y también en variedad, gracias al nuevo galardón dirigido a los autores jóvenes del municipio".

Lillo ha constatado que es "una clara muestra" de que la concejalía de Cultura de San Vicente mantiene su apuesta "firme por perpetuar estos galardones y defender la lengua de la Comunitat Valenciana, frente otros que la desprecian y no la consideran como lengua".

Los Premis estrenan la nueva modalidad de relato corto juvenil, dotada con 600 euros. Los ganadores de poesía y narrativa en valenciano han recibido un primer premio dotado con 1.500 euros y 2.000 euros, respectivamente, y el finalista del Premi Escriptora Gràcia Jimènez 600 euros.

Los trabajos presentados bajo anonimato son obras originales e inéditas, escritas en valenciano y no premiadas en ediciones anteriores. El jurado ha evaluado su calidad, el mérito literario, la originalidad, la presentación, la expresión y claridad de ideas.

Mercado medieval

Tras la entrega de los Premis 9 d’Octubre amenizada por la Colla de la Associació Musical El Tossal, dio comienzo la entrada triunfal de Jaume I a caballo desde la plaza de Santa Faz hasta las escaleras de la plaza de España, donde dirigió unas palabras al público rememorando la conquista de las tierras valencianas.

Entrada de Jaume I a caballo en San Vicente / INFORMACIÓN

Tras el acto organizado por la Comisión Municipal de Fiestas, el alcalde, acompañado por el concejal de Fiestas, Cristian Gil, inauguró el Mercado Medieval que se podrá visitar en el corazón del municipio hasta el 12 de octubre.

Los puestos de venta y exhibición están situados en la plaza de España, la avenida Primero de Mayo y las calles Benito Pérez Galdós y General Prim. La programación para el fin de semana incluye un amplio programa de actividades para todas las edades en horario de 10.30 a 14 y de 17 a 22.30 horas.