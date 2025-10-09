Cinco municipios cierran colegios e institutos este viernes ante la alerta roja por lluvias

Los municipios de la provincia de Alicante en los que este viernes era lectivo, que son 48, empiezan a tomar medidas ante la alerta de nivel rojo que ha decretado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Se prevén lluvias intensas en el todo litoral de la provincia de Alicante desde las 10 horas hasta la medianoche.

Según explican desde la Conselleria de Educación, de los 141 municipios de la provincia, en 93 ya era previamente festivo lectivo este viernes por acuerdo de sus consejos escolares, ya que habían pedido el día 10 como festivo para hacer puente con el 9 d'Octubre. Entre ellos, por ejemplo, ya no tenían clase municipios grandes que están afectados por la alerta, como Torrevieja, Orihuela, Elche, Benidorm, Alicante o Santa Pola.

Más municipios

Pero se han ido sumando otros. En Sant Vicent del Raspeig, por ejemplo, no era puente, pero ha comunicado que suspende clases. El Altet, por ejemplo, que es pedanía de Elche, también suspende. "Iba al margen de Elche porque tiene otros festivos, pero nos han confirmado que suspende", indica la Generalitat.

Otros ayuntamientos de l'Alacantí como Mutxamel y Sant Joan d'Alacant han decretado el cierre de los colegios e institutos y la suspensión de las clases. Se suman así a Aigües, que había tomado la decisión unas horas antes. Asimismo, cancela la actividad lectiva Benferri, en la Vega Baja.

San Vicente

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) de San Vicente informa de la suspensión de la actividad académica en todos los centros educativos el 10 de octubre y del cierre inmediato de parques, instalaciones deportivas, culturales y recreativas y del cementerio municipal, hasta el fin de la alerta roja.

También quedan canceladas las actividades de carácter municipal y aquellas que están sujetas a autorización municipal en vía pública.

Atención ciudadana

El Ayuntamiento mantendrá el viernes los servicios administrativos esenciales y los departamentos de Derechos Sociales y CIVIC prestarán atención al ciudadano, también sujetos a servicios mínimos.

El Cecopal, la Policía Local y Protección Civil seguirán operativos, con el refuerzo de los grupos de trabajo, vigilancia y auxilio, hasta la remisión del temporal de lluvia.

Se recomienda a la población que evite los desplazamientos y los lugares inundables y se mantenga informada a través de los canales oficiales de los consejos y precauciones que se deben seguir en cada momento.

Todas estas medidas pueden variar en función de la evolución de las previsiones meteorológicas, recalca el Ayuntamiento.

Mientras, Sant Joan d'Alacant cierra todos los edificios municipales y suspende la actividad escolar por la alerta roja.

Cartel con la alerta roja de Sant Joan / INFORMACIÓN

El Cecopal, reunido este jueves, ha tomado las siguientes medidas, que estarán en vigor hasta la finalización de la alerta:

Cierre de todos los edificios públicos, salvo los servicios esenciales de Policía Local, limpieza y atención urbana. Los servicios municipales permanecen en alerta y coordinados con los cuerpos de seguridad y emergencias para actuar ante cualquier incidencia que pudiera producirse. La Policía Local refuerza sus patrullas.

Suspensión de actividades en el Centro de Mayores, Casa de Cultura, Biblioteca Municipal y Torre Ansaldo.

Cierre de centros educativos y suspensión de toda la actividad en todos los colegios e institutos

Suspensión de toda la actividad deportiva, así como el cierre de las instalaciones del Polideportivo Municipal

Cierre de los parques y jardines, de cementerio y del mercado municipal

Respecto a los trabajadores municipales, se activa la opción del teletrabajo siempre que sea posible y dichos trabajadores tengan que desplazarse desde otros municipios.

Asimismo, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Barrancos o ramblas

El ayuntamiento recuerda que se deben evitar zonas inundables, barrancos, ramblas, así como no intentar cruzar calles o carreteras anegadas.

Para mantenerse informada, la población puede consultar los canales oficiales del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y de la Generalitat Valenciana.

En Mutxamel, se han suspendido para el viernes la totalidad de actividades municipales programadas. Por un lado, la de los centros educativos tanto de colegios, institutos y escuelas infantiles (públicos y privados), Conservatorio Municipal, FPA (Escuela adultos), como las actividades deportivas del Polideportivo Els Oms, con el consiguiente cierre de las instalaciones municipales.

Alerta del Ayuntamiento de Mutxamel / INFORMACIÓN

Se cierran también las instalaciones del Parque Municipal El Canyar, el centro cívico El Ravalet, el archivo, las bibliotecas municipales, Casal de la Juventud, Ravalet, Casa de Cultura, Casa de la 3ª edad, Juzgado y cementerio.

El Ayuntamiento, siguiendo el protocolo de Servicios Sociales, ha contactado con las residencias de la tercera edad, y las personas vulnerables del municipio para poner en conocimiento de estos centros las medidas adoptadas.

En caso de que la situación meteorológica empeorase y se emitiesen nuevas alertas por la AEMET o el Centro de Coordinación de Emergencias, se podrán tomar nuevas medidas al respecto.