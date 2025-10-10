Los bomberos se refuerzan ante la alerta roja en Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha reforzado los servicios con medio centenar de efectivos ante la alerta roja activada este viernes en la provincia.

Los bomberos han incorporado un puesto de mando preventivo en el parque de San Vicente con un inspector y tres oficiales, explican fuentes del Consorcio.

El área norte, que engloba a los parques de la Marina Alta y Baixa, La Montaña y El Vinalopó, contará con dos bomberos más por dotación.

Parque de bomberos de San Vicente / INFORMACIÓN

En el área sur, los parques de L’Alacantí, Baix Vinalopó, Vega Baja y Vega Sur contarán con un refuerzo de bomba rural pesada con un cabo y tres bomberos (retenes).

Operadores de radio

Además, se han movilizado cuatro unidades de bomberos forestales en Tibi, Biar, Xixona y Font Roja y se suman al Centro de Coordinación de Emergencias dos operadores de radio a la dotación.

En total, este viernes hay 120 bomberos operativos para hacer frente a posibles incidencias relacionadas con la alerta roja, según las mismas fuentes.

El Consorcio irá actualizando la información según el desarrollo de la jornada. De momento, en lo que va de día y hasta la una de la tarde, no se han registrado intervenciones destacadas asociadas a episodios por precipitaciones.