Los Moros y Cristianos de El Campello, en vilo por las lluvias

El Campello se prepara para celebrar las fiestas de los Moros y Cristianos, que se celebran desde este domingo y hasta el miércoles 15.

La dana Alice mantiene en vilo al municipio, que está pendiente de las previsiones meteorológicas y de los avisos de Aemet.

El Campello está este viernes en alerta roja, mientras que el sábado baja a naranja por el riesgo de lluvias y tormentas y el domingo no hay ningún aviso.

Precisamente este sábado, a las 11 de la noche, es el pregón de fiestas en la plaza de la Iglesia, a cargo del presidente de la Junta Festera, Alejandro Sánchez Climent.

Desembarco

El domingo es el día grande con el desembarco a las 7 de la mañana, al que le sigue la embajada mora y la entrada de bandas.

Por la tarde será el turno de la entrada cristiana-mora, a partir de las siete de la tarde.

Además, la previsión de Aemet es de lluvias durante los tres primeros días de la próxima semana.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, emitió el jueves un decreto por el que ordenaba el cierre de todos los edificios públicos y suspendía las actividades al aire libre desde las cero horas del viernes, con motivo de la alerta roja.

Preemergencia

Las medidas extraordinarias están en vigor hasta que finalice el nivel de preemergencia, previsiblemente esta medianoche.

Las lluvias ya habían obligado a suspender los actos programados para el jueves por el 9 d'Octubre: la entrada cristiana-mora infantil, la representación escolar en el castillo festero de la entrada de Jaume I en Valencia, la mocadorà, la marcha cívica con la senyera y les danses.