El PSOE salva al PP en Mutxamel y el tasazo de la basura sale adelante

Luz verde al tasazo de la basura en Mutxamel. El PP ha sacado adelante la modificación de la ordenanza fiscal del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Ha salvado el punto gracias a la abstención del PSOE, que en esta ocasión se ha puesto de perfil y ha permitido la aprobación de la tasa en el último pleno celebrado. Vox, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida, por su parte, han votado en contra.

El PP gobierna en minoría en Mutxamel con nueve ediles, por los siete del PSOE, tres de Vox y uno cada uno para las otras dos formaciones de izquierda.

La ordenanza de residuos se ha adaptado a la Ley 7/2022 que aprobó el Gobierno central en consonancia con una directiva europea que tiene el principio de que quien contamina paga.

El PP ha llevado al pleno el tasazo tras superar el periodo de alegaciones. La ordenanza aprobada fija cuotas por zonas: diseminado 153 euros, casco urbano 110 euros, urbanizaciones oeste 147 euros y urbanizaciones norte 149 euros.

El Gobierno central, con Pedro Sánchez al frente, invade la autonomía municipal y nos impone la tasa" Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel (PP)

Además, contempla cuotas reducidas (diseminado 106 €, casco 60 €, urbanizaciones 106 €), e incorpora el recargo del 50% a viviendas turísticas y bonificaciones del 5% por uso de fracción orgánica (más de 50 usos al año) y por acudir al ecoparque (más de 10 usos al año).

El alcalde, Rafael García Berenguer, ha afirmado que no está de acuerdo con la subida de la tasa, pero ha dejado claro que hay que cumplir con la ley.

Además, ha recordado que el origen del tasazo es una directiva de la UE que va a beneficiar la economía circular y ha señalado al "culpable" de esta subida: "La UE no dice que se tenga que imponer una tasa, eso lo dice el gobierno socialista, que invade la autonomía municipal y nos la impone".

La secretaria municipal, a petición del alcalde, hizo una aclaración jurídica sobre las consecuencias de no aprobar la tasa

También ha reconocido no tener la fórmula para bonificar al que más recicla y al que utiliza el contenedor marrón, "si no, la traeríamos".

El alcalde, antes de las votaciones de los ediles, ha pedido a la secretaria que hiciera una aclaración jurídica sobre las consecuencias de no aprobar la tasa.

Incumplimiento

La funcionaria ha indicado que supondría un incumplimiento de la ley y podría dar lugar a inseguridad jurídica porque cualquier ciudadano podría interponer una solicitud de la anulación de la ordenanza por incumplimiento de la normativa.

Ha añadido que las subvenciones de los fondos Next Generation quedarían en el aire porque uno de los principios es no causar un perjuicio significativo.

Los socialistas justifican su voto en que han "velado" por los intereses de los ciudadanos, ya que en caso de no aprobarse, el Ayuntamiento incurriría en la perdida de subvenciones europeas "muy importantes" para Mutxamel.

Se ha aplicado la tasa como un mero trámite recaudatorio, sin mejorar el servicio de basura ni ofrecer alternativas" Antonio Cachinero — Portavoz del PSOE

En cualquier caso, asegura su portavoz, Antonio Cachinero, tienen claro que si no se aprobaba, no iba a mejorar el sistema de recogida y reciclaje porque no se podrían implantar sistemas de pago por generación, donde pague más el que más contamine.

Contrato de basura

El PSOE pone el acento más allá de esta ordenanza y considera que el "verdadero problema" está en el contrato de limpieza y recogida de basura, adjudicado hace unos meses a STV Gestión.

Se trata de una adjudicación por 10 años "que no incorpora ninguna medida técnica" para aplicar la ley, ya que aseguran que no prevé la recogida selectiva puerta a puerta, ni contenedores inteligentes ni control digital y no fija objetivos" ambiciosos" de separación en origen.

Cachinero incide en que se ha aplicado la tasa "como un mero trámite recaudatorio", trasladando el coste a los vecinos "sin mejorar el sistema, sin ofrecer alternativas y sin aprovechar la ocasión para transformar el modelo de gestión de residuos" en Mutxamel.

Es un tasazo injusto que castiga a las familias y resulta imposible avanzar hacia un reciclaje real" Borja Iborra — Portavoz de EU-Podem

El grupo municipal de Unides Podem-Esquerra Unida, por su parte, asegura que la subida del impuesto de la basura no es otra cosa que un tasazo "injusto que castiga a las familias mientras exime a empresas e industrias".

Este modelo "no responde a una verdadera economía circular", ya que a día de hoy el municipio no cuenta con contenedores de orgánica, "por lo que resulta imposible avanzar hacia un reciclaje real", asegura el edil Borja Iborra.

La coalición de izquierdas insiste en la necesidad de reforzar el servicio en las urbanizaciones y en el mercadillo de los miércoles, donde la acumulación de residuos es "especialmente problemática".

"La ordenanza se limita a cubrir los gastos sin implementar acciones efectivas" Conxi Martínez — Portavoz de Compromís

Otro de los grupos que votó en contra, Compromís, había presentado una serie de alegaciones a la modificación de la ordenanza con el fin de que se incluyeran mecanismos de bonificación por la participación en la recogida selectiva, la reutilización y otras prácticas sostenibles.

Las propuestas consistían en una tasa para viviendas de uso turístico, ajustar el recibo según de residuos, la recogida puerta a puerta, la reducción por depósito en el ecoparque y la instalación de contenedores inteligentes que permitan identificar la cantidad y tipo de residuos generados por cada usuario.

"Subir impuestos va a ser que no" Miguel Da Silva — Portavoz de Vox

De todas las alegaciones, el PP solo ha aceptado la tasa por vivienda turística y la reducción por depósito en el ecoparque.

Para la portavoz de Compromís, Conxi Martínez, el PP no se ajusta a la ley 7/2022, ya que "lejos de promover medidas que favorezcan el logro de los objetivos medioambientales", la ordenanza "se limita a cubrir los gastos sin implementar acciones efectivas" para fomentar la reducción de residuos en el municipio.

Vox por su parte, sostiene que se podía haber compensado la subida del recibo de la basura bajando el del IBI. "Subir impuestos va a ser que no", ha afirmado su portavoz, Miguel Da Silva.