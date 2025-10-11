Una herencia festera: cuatro generaciones de mujeres en los Moros y Cristianos de El Campello
Con Briana en la familia desde el pasado 3 de octubre, la familia ha mantenido viva la llama de la tradición y este domingo desfilarán juntas bajo la comparsa Cristians del Campello
Las fiestas de un municipio son una herencia emocional y cultural. Los abuelos las vivieron, los padres las mantienen y los hijos las aprenden. Esa continuidad convierte cada celebración en un vínculo entre generaciones, una manera de enseñar valores y costumbres para que permanezcan en la memoria colectiva. En El Campello, los Moros y Cristianos tienen esa capacidad de reforzar la identidad y la tradición, lo que produce que se convierta en un conducto de transmisión generacional.
Es el caso, por ejemplo, de cuatro generaciones sucesivas que han mantenido viva la llama del bando cristiano en la localidad de l'Alacantí. Se trata de María Dolores Felipe Soto (de 70 años de edad), su hija Mirian Planelles Felipe (46 años), su nieta Zoe De la Rosa Planelles (20), y su bisnieta Briana Ferrándiz De la Rosa, que vino al mundo el pasado 3 de octubre rodeada de cariño y con la herencia de formar parte de la comparsa Cristians del Campello.
A través de sus vivencias, bisabuela, abuela, madre y bisnieta no solo comparten lazos familiares, sino que les une la pasión por una celebración que rinde homenaje a la historia de la Reconquista. Todas ellas, como Briana, fueron cogiendo el testigo de la fiesta y haciéndola propia. De esta manera, este será el primer año que las cuatro generaciones abracen unidas la pasión por esta festividad. Así, participarán activamente en los desfiles con sus coloridos trajes y disfrutarán de la música y la convivencia durante la celebración.
Las tres primeras (María Dolores, Mirian y Zoe) pueden contar ya sus propias experiencias de años de participación festera. Para la pequeña Briana, que ha nacido a tiempo, este domingo será, si la lluvia lo permite, su primer desfile, al que seguirán muchos más con el paso de los años. Es la primera toma de contacto para adentrarse en este estilo de vida, aunque queda un tiempo para que pueda comprender la riqueza de esta herencia cultural. No obstante, su presencia este fin de semana en los actos simboliza la continuidad de una fiesta que conmemora este año su 40 aniversario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
- ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- Los bomberos realizan más de 50 intervenciones por la lluvia en tres horas en Alicante
- Una avenida del Vinalopó casi lo mata en Elche: “En 15 segundos el agua llegó a la ventanilla; que nadie piense que la riada avisa”
- Así quedó un edificio de Alicante sobre el que ayer cayó un rayo