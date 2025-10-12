La balsa de riego fantasma y la vía pecuaria indestructible, en las nuevas mil viviendas de San Vicente

Más de mil viviendas, amplias zonas verdes y un bulevar en la zona del ensanche de San Vicente del Raspeig. Se trata del Plan Los Urbanos, el mayor desarrollo urbanístico del municipio en este siglo.

El sector, situado tras el parque lo Torrent, cuenta con un tejido disperso de unifamiliares, entre las que habrá viviendas que se integrarán, pero muchas otras sufrirán expropiaciones de parte de sus propiedades, como ha informado este diario.

No existe en el ámbito ningún elemento de especial valor patrimonial que esté integrado en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal de San Vicente, según recoge la propuesta técnica.

Pero sí hay dos elementos paisajísticos de alto valor que iban a ser integrados en el proyecto, aunque en realidad solo queda uno porque la sorpresa ha llegado cuando el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que otro ya no existe.

Balsa de riego que ha desaparecido / INFORMACIÓN

Se trata de una balsa de recogida y acumulación de agua, considerada de especial interés etnológico al estar vinculada a la explotación como uso agrícola. El estudio de integración paisajística, que está en exposición pública, incluye esta infraestructura, que "se debería conservar y recuperar".

Debido a la histórica falta de agua de la comarca, para poder realizar un aprovechamiento agrícola, "cobraban especial relevancia todos los elementos vinculados al sistema de riego", como la red de acequias y balsas para transportar y acumular el agua.

"Era singular, de mampostería de piedra, la habíamos integrado en una de las zonas verdes, pero ya no existe", lamentan los técnicos

Hay una serie de balsas y diversas construcciones agrícolas en diferentes estados de conservación, de entre las que destacaba especialmente la que ya no está, por su tamaño y por contar con contrafuertes para asegurar su estabilidad.

Demolición

Pero resulta que ha sido destruida, como confirmaron los técnicos municipales en la jornada informativa abierta a la ciudadanía. "Era singular, de mampostería de piedra, la habíamos integrado en una de las zonas verdes, pero, la estructura ya no existe, se demolió", explicaron en la reunión.

El otro hito paisajístico es la cañada real del camino de Palamó a Peñarroja, que discurre por la calle río Algar y tiene una longitud total de 14.320 metros.

Ámbito propuesto para la cañada real del Camino del Palamó a Peñarroja. En rojo, todo el plan y en verde, la cañada real / INFORMACIÓN

La cañada real de San Vicente es una de las más de 150 vías pecuarias en la Comunidad Valenciana, que están incluidas como bien de dominio público supramunicipal y, en consecuencia, inalienable, según la ley 3/2014 de la Generalitat. Son propiedad del Consell y tienen una limitación legal con incidencia en la planificación urbanística.

El Ayuntamiento ha intentado por todos los medios reducir la anchura de la vía pecuaria, que mide 75 metros, justo lo que marca la ley, pero se ha encontrado con el "no" de la conselleria, según reconocieron los técnicos.

Para respetar e integrar correctamente la anchura legal de esta vía pecuaria, se establece la franja completa de 75 metros a partir de la alineación oficial de la calle existente, garantizando así que la vía pecuaria no se superponga con edificaciones ni parcelas privadas.

La franja discurrirá íntegramente por suelo dotacional, lo cual asegura su conservación y uso público. Además, el plan apuesta por visibilizar y devolver el espacio perdido de la vía pecuaria, resignificando su importancia ambiental y cultural.

Almazara y las sierras

El estudio de integración paisajística incluye otros dos elementos con valor visual, ambiental, cultural o histórico: la Almazara y el fondo escénico de las Sierras del Norte.

El primero es un edificio de principios del siglo XIX que estuvo en uso hasta mediados de los años 70. En 2008 fue restaurado como espacio museístico vinculado a la elaboración del aceite y en su entorno se han mantenido la planta de la antigua casa que formaba este conjunto y el aljibe que daba servicio a la misma.

El segundo son unas cadenas montañosas, cordilleras y picos que enmarcan por el norte la comarca del Alacantí desde la Sierra del Maigmó en el término municipal de Tibi, la sierra de la Carrasqueta entre este municipio y Xixona y el Cabecó d’Or en el término municipal de Busot.