La fiesta desembarca bajo la lluvia en El Campello
Las tropas de la media luna logran tomar la playa pero se suspende la llegada en barco y el salto al agua por las condiciones del mar
El amanecer llegó envuelto en lluvia y pólvora. A pesar de la amenaza que sigue dejando tras de sí la dana Alice, que mantuvo en vilo la celebración, el esperado Desembarco de los Moros y Cristianos de El Campello pudo finalmente celebrarse en la playa del Carrer la Mar, aunque de forma incompleta.
Bajo un cielo encapotado, las condiciones del mar obligaron a suspender la llegada en barcos y el salto al agua para alcanzar la costa a nado. Fuera de esta limitación, los festeros sí se mojaron en la orilla, y una vez todos sobre la arena, se produjo la batalla entre el estruendo de los arcabuces, mientras no tantos vecinos como en años previos desafiaban el agua para presenciar uno de los actos más identificativos de las fiestas.
La tensión y el espectáculo se apoderaron del amanecer. Las tropas cristianas, encabezadas por los capitanes Alfonso Climent López y Marisa Rodríguez López, de la comparsa Cavallers de Conquesta, junto al embajador Abel Varó Ivorra y la banderera María Sebastiá Ferri, defendieron con determinación el litoral. Sin embargo, la ofensiva del bando moro, comandado por los capitanes Jordi Guasch Mármol y Rocío Guasch Mármol, el embajador José Manuel Gomis Ramón y la banderera Laura Juan Lledó, logró imponerse en la batalla y conquistar El Campello.
Entre el humo y los disparos la representación revivió el episodio histórico de la toma mora con 150 festeros participantes. Pese a la lluvia, que arreció por un momento y luego cesó, el ambiente fue de emoción y alegría entre los festeros, incluso cuando tocaba refugiarse bajo el toldo. Esta primera victoria del bando de la media luna es el preludio de la Entrada Cristiana-Mora que esta tarde se adueñará del centro de El Campello con color, boato y alegría.
