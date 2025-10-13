Las fiestas son un no parar en El Campello: alardo, embajada, batalla y reconquista

El Campello continúa con los actos de las fiestas de Moros y Cristianos, que se celebran desde el domingo hasta el miércoles. Este lunes ha sido el turno de la embajada cristiana frente al castillo festero, la posterior batalla y la reconquista.

La historia se mantiene fiel y el municipio vuelve a ser plaza ganada para la cristiandad, cumpliéndose así un rito más de una trilogía festera majestuosa, impactante y penetrante con una liturgia escrupulosa que la convierten en un espectáculo muy vistoso y cargado de contenido histórico.

Los vecinos miraban al cielo y, aunque minutos antes del acto chispeaba, el sol ha respetado finalmente y hecho acto de presencia y la plaza de Christol Lez Ales, donde está instalado.

Arcabuces

Festeros y festeras han recreado la reconquista a los espectadores, ofreciendo un ambiente que trasladaba a la época de dominio sarraceno, escenificando estampas muy visuales, mientras los arcabuces sonaban con fuerza y las bandas de música llegaban cada cinco minutos para animar todavía más la mañana.

Lucha estruendosa y feroz ha dado paso a una embajada en la que los representantes de ambos bandos han narrado acontecimientos históricos. "Ayer cayeron mis valientes, que en lucha a cara o cruz el alma dieron a Dios...". Así empieza el texto de la embajada cristiana, que acaba con la toma de la atalaya por los cristianos, liberando a una población sometida durante dos jornadas por las tropas moras, poniendo punto final al predominio musulmán.

En valenciano

Las embajadas de El Campello, escritas y declamadas en valenciano desde su inicio hace 40 años, son fieles al evento histórico y tienen la particularidad de que cada año los embajadores son distintos al anterior, lo que suscita todo el interés festero por comprobar cómo lo hacen los protagonistas.

Este año, han sacado nota Abel Abel Varó Ivorra, por el bando cristiano (Cavallers de Conquesta), y José Manuel Gomis Ramón por el moro, representando a la comparsa Non Bebec, que han puesto en valor su representación perfectamente medida en tiempos, silencios, tonos de voz.

Antes de la embajada, El Campello ha despertado con un estruendoso alardo, con decenas de arcabuceros disparando al aire por las calles del centro y avisando a todos de que la fiesta continúa y espera en la calle, comparsas y barracas.

Para el martes queda la retreta festera por la tarde, que llena las calles de humor y creatividad con los disfraces de las comparsas.