Los nombres que guarda la gran espada de El Campello
El acero tiene una historia festera con mucha carga emotiva
El Campello está inmerso en plena celebración de los Moros y Cristianos. Las fiestas, además de sus actos programados, tienen cada año una parte de improvisación y sorpresa.
Así, el año pasado el capitán cristiano sorprendió a la capitana pidiéndole renovar sus votos matrimoniales en pleno desfile y ante miles de personas viéndolo en directo por televisión.
En este 2025 se da una circunstancia curiosa que protagoniza la gran espada que porta el capitán moro. Resulta que cada año es la misma hasta que el filo se rellena por completo con los nombres grabados de quienes han ostentado los cargos de capitán y capitana edición tras edición.
En ese elemento fundamental en la fiesta caben los nombres de 24 personas. Este año es el último que prestará "servicio" esa espada, que se debe renovar y pasar a las vitrinas de la Junta Festera.
Cargos festeros
Lo curioso del caso es que el arma en cuestión arranca con los nombres de Vicente Guasch y Rosa María Mármol, que fueron capitanes en el año 2014, y los dos últimos nombres que figuran con los de Jordi Guasch Mármol y Rocío Guasch Mármol, que son sus hijos, que ostentan los cargos 11 años después.
Y Jordi no puede estar más orgulloso de ello. "Se nota que en la familia llevamos la fiesta en la sangre, ¿verdad?", dice mostrando la espada.
Si en alguna otra ocasión otro Guasch o Mármol acceden al cargo, su nombre también quedará grabado para siempre… pero eso será ya en otra espada.
