El refugio de la Guerra Civil de San Vicente que permanece en el olvido

Un refugio antiaéreo de la Guerra Civil en el que se podían esconder unas 3.000 personas. Es el de San Vicente del Raspeig, construido en 1937 para proteger a la población civil de los bombardeos y que contaba con accesos desde la Plaza Lillo Cánovas, la calle Alfonso XIII, la calle Doctor Alós y el antiguo Ayuntamiento, entre otros.

Según el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de San Vicente, está formado por dos galerías que conforman una cruz subterránea. Precisa de unas obras para impulsar este espacio e integrarlo en la oferta cultura y turística del municipio.

Pues bien, Esquerra Unida-Unides Podem lamenta que el actual gobierno local de PP y Vox está "dejando pasar oportunidades clave" para poner en valor el patrimonio histórico, "olvidando proyectos aprobados y necesarios" para el municipio.

Pasillo del refugio / INFORMACIÓN

La formación de izquierdas recuerda que en abril de 2023, bajo el mandato del anterior gobierno progresista, se aprobó una modificación de créditos extraordinarios en el que se incluía para equipamientos culturales y museos cerca de un millón de euros, de los cuales 715.000 eran para adquisición de edificios y 271.000 euros para la obra del refugio de la guerra civil.

Atractivo turístico

La apertura de este refugio, reclamada históricamente por la asociación cultural Cercle d’Estudis. Sequet però Sanet, supondría, señala EU-Podem, no solo un espacio de memoria democrática y reflexión histórica, sino también un atractivo turístico, como ocurre en muchas localidades con refugios similares.

En esta línea, el grupo municipal recuerda que otro proyecto clave es la apertura de un museo etnológico local, que permitiría dar a conocer las tradiciones y oficios que marcaron el desarrollo económico del municipio, como la ebanistería o los bordados.

Este espacio no solo serviría de centro de interpretación cultural, sino que también reforzaría la identidad local y se convertiría en otro motor de atracción turística.

Obras faraónicas

Sin embargo, el actual gobierno de PP y Vox "ha dado la espalda" a estos proyectos, "imprescindibles" para poner en valor el patrimonio cultural de San Vicente, "y prefiere anunciar obras faraónicas", como el megaplán de infraestructuras deportivas que prevé un estadio, pistas de atletismo y campos de fútbol, "olvidando iniciativas que combinan memoria, cultura y desarrollo económico".

Para EU-Podem, estas instalaciones recuperan una parte de la historia reciente y ofrecen un recurso cultural "único" que puede atraer visitantes y dinamizar el turismo local. Por ello, insta al equipo de gobierno a retomar de inmediato estos proyectos y apostar por un modelo de municipio que recupere su historia, refuerce su identidad y aproveche el potencial turístico y cultural de su patrimonio.

Por su parte, el equipo de gobierno recalca que tiene interés en el proyecto del refugio de la Guerra Civil, "pero hay que actualizarlo y se han priorizado otras actuaciones de mejora" de la ciudad, según fuentes municipales.