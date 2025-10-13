A la segunda ¿va la vencida? con los juegos infantiles en San Vicente

San Vicente del Raspeig va a invertir casi 700.000 euros en la instalación de una quincena de zonas de juegos infantiles y biosaludables en diversos parques y áreas verdes del municipio.

Es el segundo intento, y parece que esta vez definitivo, de sacar adelante este proyecto. La primera vez fue en agosto, pero el gobierno local tuvo que anular el proceso por un error administrativo y empezar de cero.

La empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para concluir la colocación de las nuevas instalaciones recreativas y deportivas, una intervención que tiene un presupuesto de más de 680.000 euros.

El contrato se divide en dos lotes: el primero incluye seis zonas de juegos para niños y niñas que reemplazarán a las existentes, por un importe de 337.503 euros.

Ubicaciones

Las nuevas zonas infantiles estarán situadas en la avenida Almassera -junto al colegio La Almazara-, la plaza Jaime Ruiz Moncho, el parque de las Canicas de la calle La Huerta, la avenida Vicente Savall Pascual, el passeig dels Carreters y el parque de la Boquera.

El segundo contempla nueve áreas con máquinas deportivas enfocadas a la actividad física de personas de la tercera edad que se distribuirán por diferentes zonas el término municipal, por valor de 342.840 euros.

Las áreas de elementos deportivos se ubicarán en el parque Presidente Adolfo Suárez, plaza del Rabosar de Girasoles, parque Hort Lo Torrent, plaza Huerto de los Leones, plaza Cooperante Vicente Ferrer, parque de la Boquera, plaza de la Democracia y passeig dels Carreters.

La concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha asegurado que el proyecto va a permitir disponer de nuevas áreas equipadas para la práctica de juegos y deportes, especialmente dirigidas a un público familiar.

La edil ha detallado que esta actuación forma parte de un plan de remodelación que los parques y zonas verdes con la intención de desarrollar espacios biosaludables y modernos "que puedan disfrutar los vecinos de San Vicente". En esta misma línea, en las últimas semanas se están llevando a cabo trabajos de renovación de las zonas ajardinadas.

Balance

Según recoge el pliego de prescripciones técnicas, en San Vicente existen en la actualidad 47 áreas de juegos infantiles, cinco áreas de equipos biosaludables y tres áreas deportivas de calistenia de diferentes características y antigüedad, repartidas por todo el término municipal en parques y plazas.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha estado realizando diferentes tareas de adaptación a las normas técnicas de seguridad en muchas de estas zonas, en función del grado de importancia de las incidencias detectadas, del número de usuarios y de la disponibilidad presupuestaria, incluyendo la renovación integral de muchas de ellas.

No obstante, siguen existiendo áreas donde es preciso actuar, de manera que las obras se desarrollarán con el objetivo principal de acondicionar las áreas con criterios de originalidad, inclusividad, accesibilidad, calidad y adecuación a la normativa.