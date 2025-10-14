Busot ya tiene pabellón cubierto tras una inversión de 1,7 millones de euros

Busot inaugurará el próximo 24 de octubre el nuevo pabellón deportivo cubierto de la localidad tras las obras impulsadas por la Diputación de Alicante y el propio Ayuntamiento y que han supuesto una inversión de 1.752.850 euros.

El proyecto, financiado por la Diputación en un 54% con 950.000 euros, aportando el resto el consistorio, ha consistido en la construcción de un volumen rectangular que cubre la pista polideportiva- de 23x44 divisible en tres pistas-, así como un espacio más pequeño que alberga la zona de acceso y el módulo de vestuarios.

Esta obra, según ha explicado el alcalde, supone la primera fase de desarrollo de las instalaciones, ya que se ha centrado principalmente en la cubierta. En una segunda fase, se prevé cerrar completamente y aislar térmicamente las paredes de la zona de pista.

Apertura

El diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, ha visitado, acompañado por el alcalde de Busot, Alejandro Morant, y otros miembros de la corporación municipal, las nuevas instalaciones, en las que se están ultimando los detalles para su inminente apertura.

Visita al nuevo pabellón de Busot / INFORMACIÓN

"Supone una gran satisfacción visitar una obra tan importante, no solo por su cuantía económica, sino especialmente por lo que este nuevo pabellón va a suponer para el disfrute de los vecinos y vecinas de la localidad, quienes, a partir de ahora, contarán con unas instalaciones modernas y adecuadas para la práctica del deporte", ha apuntado el diputado.

Bernabeu también ha visitado el Ayuntamiento, donde ha podido abordar con el alcalde otros proyectos que impulsados por la Diputación en Busot como las obras de ejecución de la red de saneamiento en la urbanización Pla de la Lloma incluidas en el Planifica, con un presupuesto total de 759.000 euros.