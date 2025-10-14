Una habitación con vistas en San Vicente a... una planta solar a cinco metros

"No estamos en contra de las plantas solares, pero sí a tener una a cinco metros de casa". Vecinos de San Vicente del Raspeig se han encontrado de un día para otro con que una empresa está instalando una fotovoltaica a unos pocos metros de sus viviendas.

La mercantil cuenta con las autorizaciones correspondientes y ya ha comenzado el proceso de implantación de la planta, llamada Bayona Alta 1, en suelo no urbanizable cerca del barranco de Orgegia.

El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, organismo dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, otorgó a la empresa Univergy todos los permisos, desde la autorización de implantación hasta la de construcción y posterior desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado.

La Asociación de Vecinos Bayona Alta, Camí del Carreret y Camí de la Sendera, que engloba a un centenar de residentes de viviendas diseminadas, muestra su rechazo a la instalación por estar muy cerca de sus casas.

Permisos

No obstante, son conscientes de que tiene los permisos en regla, de manera que sus esfuerzos se centran ahora en estar vigilantes para que se cumpla la legalidad.

Vallado de la planta solar y, a la derecha, una de las viviendas / INFORMACIÓN

"La conselleria permitió que se instalasen en terreno agrícola protegido, junto a un barranco, en zona de riesgo de inundación", lamenta la asociación.

Han presentado varias instancias por registro en el Ayuntamiento en las que plantean sus dudas y piden que el gobierno local modifique el Plan General y suspenda la concesión de licencias.

"Nos enteramos cuando empezaron a construir, ha sido un verano horrible, trabajando desde las siete de la mañana, perforando" Vecina afectada

Además, se reunieron con el alcalde, Pachi Pascual (PP) y los técnicos y esperan que el expediente de actividad de la planta no salga adelante "para evitar nuevas fases".

Y es que denuncian que "esto es solo el principio" y la empresa concesionaria "ha fraccionado" la planta en tres para esquivar los requisitos que hay que cumplir si fuera de mayores dimensiones.

La asociación vecinal incide en que hay otras plantas aprobadas en San Vicente, pero están a las afueras "y no rodeadas de viviendas".

Una de las vecinas afectadas, con su casa a apenas cinco metros, explica que no tenían conocimiento del proyecto, por lo que no presentaron alegaciones.

Bayona Alta 1, de unos 30.000 metros cuadrados, estará equipada con 5.756 módulos bifaciales

"Nos enteramos cuando empezaron a construir, ha sido un verano horrible, trabajando desde las siete de la mañana, perforando, un ruido espantoso", indica.

Bayona Alta 1, de unos 30.000 metros cuadrados, contará con una potencia pico de 2,59 MWp y estará equipada con 5.756 módulos bifaciales de 450W cada uno.

Montaje de la estructura

La mercantil inició en verano los trabajos de instalación de los postes y en breve va a continuar con el montaje de la estructura con los paneles.

El Ayuntamiento de San Vicente, por su parte, se ha comprometido a hacer un seguimiento del cumplimiento de los términos de las obras que se están llevando a cabo para la construcción de la planta solar.

Trabajadores, en plena labor de instalación y, al fondo, varias casas, en una imagen de esta semana / Alex Domínguez

"Vamos a ser lo más rigurosos posibles, por la potencia que tiene puede que no necesite una licencia específica de actividad, lo que nos hace sospechar que solo hayan usado -la empresa- una parte" del terreno, explicó el alcalde en el pleno a preguntas de EU-Podem.

En cualquier caso, Pascual dejó claro que el gobierno local está trabajando en una modificación del PGOU porque "el problema es que no existe una regulación" sobre las plantas solares, aunque aclaró que el Ayuntamiento debía conceder licencia de obras por la autorización previa otorgada por la Conselleria.