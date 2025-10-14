Una habitación con vistas en San Vicente a... una planta solar a cinco metros
Vecinos de Bayona Alta muestran su rechazo a la instalación de la fotovoltaica y reclaman al Ayuntamiento que esté vigilante para que se cumpla con la legalidad
"No estamos en contra de las plantas solares, pero sí a tener una a cinco metros de casa". Vecinos de San Vicente del Raspeig se han encontrado de un día para otro con que una empresa está instalando una fotovoltaica a unos pocos metros de sus viviendas.
La mercantil cuenta con las autorizaciones correspondientes y ya ha comenzado el proceso de implantación de la planta, llamada Bayona Alta 1, en suelo no urbanizable cerca del barranco de Orgegia.
El Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, organismo dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, otorgó a la empresa Univergy todos los permisos, desde la autorización de implantación hasta la de construcción y posterior desmantelamiento y restauración del terreno y el entorno afectado.
La Asociación de Vecinos Bayona Alta, Camí del Carreret y Camí de la Sendera, que engloba a un centenar de residentes de viviendas diseminadas, muestra su rechazo a la instalación por estar muy cerca de sus casas.
Permisos
No obstante, son conscientes de que tiene los permisos en regla, de manera que sus esfuerzos se centran ahora en estar vigilantes para que se cumpla la legalidad.
"La conselleria permitió que se instalasen en terreno agrícola protegido, junto a un barranco, en zona de riesgo de inundación", lamenta la asociación.
Han presentado varias instancias por registro en el Ayuntamiento en las que plantean sus dudas y piden que el gobierno local modifique el Plan General y suspenda la concesión de licencias.
"Nos enteramos cuando empezaron a construir, ha sido un verano horrible, trabajando desde las siete de la mañana, perforando"
Además, se reunieron con el alcalde, Pachi Pascual (PP) y los técnicos y esperan que el expediente de actividad de la planta no salga adelante "para evitar nuevas fases".
Y es que denuncian que "esto es solo el principio" y la empresa concesionaria "ha fraccionado" la planta en tres para esquivar los requisitos que hay que cumplir si fuera de mayores dimensiones.
La asociación vecinal incide en que hay otras plantas aprobadas en San Vicente, pero están a las afueras "y no rodeadas de viviendas".
Una de las vecinas afectadas, con su casa a apenas cinco metros, explica que no tenían conocimiento del proyecto, por lo que no presentaron alegaciones.
Bayona Alta 1, de unos 30.000 metros cuadrados, estará equipada con 5.756 módulos bifaciales
"Nos enteramos cuando empezaron a construir, ha sido un verano horrible, trabajando desde las siete de la mañana, perforando, un ruido espantoso", indica.
Bayona Alta 1, de unos 30.000 metros cuadrados, contará con una potencia pico de 2,59 MWp y estará equipada con 5.756 módulos bifaciales de 450W cada uno.
Montaje de la estructura
La mercantil inició en verano los trabajos de instalación de los postes y en breve va a continuar con el montaje de la estructura con los paneles.
El Ayuntamiento de San Vicente, por su parte, se ha comprometido a hacer un seguimiento del cumplimiento de los términos de las obras que se están llevando a cabo para la construcción de la planta solar.
"Vamos a ser lo más rigurosos posibles, por la potencia que tiene puede que no necesite una licencia específica de actividad, lo que nos hace sospechar que solo hayan usado -la empresa- una parte" del terreno, explicó el alcalde en el pleno a preguntas de EU-Podem.
En cualquier caso, Pascual dejó claro que el gobierno local está trabajando en una modificación del PGOU porque "el problema es que no existe una regulación" sobre las plantas solares, aunque aclaró que el Ayuntamiento debía conceder licencia de obras por la autorización previa otorgada por la Conselleria.
EU-Podem solicita la suspensión de licencias para las fotovoltaicas
Esquerra Unida-Podem de San Vicente del Raspeig ha solicitado al equipo de gobierno de PP y Vox que acuerde la suspensión del otorgamiento de licencias en áreas específicas o para usos determinados de las plantas fotovoltaicas mientras se lleva a cabo la redacción o modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El portavoz de EU-Podem, Alberto Beviá, expuso en el último pleno ordinario que la actual normativa urbanística de San Vicente no contempla con claridad criterios sobre la ubicación de estas instalaciones y reclamó que el Ayuntamiento garantice la compatibilidad de las plantas solares con los usos residenciales y agrícolas ya existentes.
"Defendemos un modelo energético que supere la dependencia de los combustibles fósiles, pero este cambio debe hacerse con garantías medioambientales, sanitarias y de seguridad para la ciudadanía", subraya Beviá.
El edil recuerda que se deben establecer distancias mínimas entre viviendas y parcelas con placas solares, impedir instalaciones en terrenos de regadío de interés general o en zonas inundables, así como fijar límites claros a cuestiones como el ruido máximo permitido o la posible ampliación de superficie ocupada en los proyectos.
El concejal también expresó la necesidad de que el Ayuntamiento atienda las alegaciones presentadas por los vecinos, quienes ya han expuesto sus preocupaciones. "El proyecto de Bayona Alta genera incertidumbre en cuanto al alcance de su desarrollo. No podemos permitir que se autoricen licencias sin un marco regulador que asegure el interés general y evite la especulación", añade Beviá.
Por ello, la formación de izquierdas insiste en que el gobierno local adopte como medidas cautelares suspender las licencias hasta que se apruebe la nueva regulación urbanística que defina dónde, cómo y bajo qué condiciones podrán instalarse plantas fotovoltaicas en San Vicente del Raspeig.
