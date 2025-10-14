Un vendaval de humor recorre El Campello
Las fiestas celebran la tradicional retreta, un desfile lleno de imaginación e ingenio
El Campello ha celebrado este martes por la noche la tradicional retreta, un desfile en el que las comparsas compiten en imaginación e ingenio en la confección de disfraces y temáticas.
Cada una ha elegido una temática distinta y todas han desfilado con humor, ya fuera con música de lata o banda de música, según la opción elegida. El circuito ha arrancado en la calle Lleons, siguiendo por San Juan Bosco, avenida de la Generalitat y Plaza del Ayuntamiento, para finalizar en la calle Alcalde Oncina Giner.
Con música enlatada han desfilado Cavallers de Montesa (recreando una barbacoa), Tercio de Flandes (ruta del bakalao), Jaume I (cónclaves), Meixement (ojete calor), Cristians del Campello (vieja del visillo), Cavallers de Conquesta (loros), Pollosos (videojuegos), Ain Karim (béisbol), Marrocs (la muerte), Zaidies (música de todas las épocas), Marinos (paracaidistas), Cavallers del Temple (muñecos blancos), y Maseros (Los Simpson).
Música
Con banda de música de acompañamiento han participado las comparsas Veterans (Supervivientes), Els Pacos (McDonald’s), Kordofan (safari) y Non Bebec (Imserso Benidorm).
El miércoles finalizan cinco días de festejos de las patronales de Moros y Cristianos en El Campello con el disparo de un espectáculo pirotécnico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant