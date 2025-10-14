Un vendaval de humor recorre El Campello

El Campello ha celebrado este martes por la noche la tradicional retreta, un desfile en el que las comparsas compiten en imaginación e ingenio en la confección de disfraces y temáticas.

Cada una ha elegido una temática distinta y todas han desfilado con humor, ya fuera con música de lata o banda de música, según la opción elegida. El circuito ha arrancado en la calle Lleons, siguiendo por San Juan Bosco, avenida de la Generalitat y Plaza del Ayuntamiento, para finalizar en la calle Alcalde Oncina Giner.

Con música enlatada han desfilado Cavallers de Montesa (recreando una barbacoa), Tercio de Flandes (ruta del bakalao), Jaume I (cónclaves), Meixement (ojete calor), Cristians del Campello (vieja del visillo), Cavallers de Conquesta (loros), Pollosos (videojuegos), Ain Karim (béisbol), Marrocs (la muerte), Zaidies (música de todas las épocas), Marinos (paracaidistas), Cavallers del Temple (muñecos blancos), y Maseros (Los Simpson).

Música

Con banda de música de acompañamiento han participado las comparsas Veterans (Supervivientes), Els Pacos (McDonald’s), Kordofan (safari) y Non Bebec (Imserso Benidorm).

El miércoles finalizan cinco días de festejos de las patronales de Moros y Cristianos en El Campello con el disparo de un espectáculo pirotécnico.