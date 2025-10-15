Se adentra en un paraje frondoso de El Campello para verter escombros y...cuidado, que le vigilan

Los incívicos siguen con su manual de tirar escombros donde les da la gana, pero en los últimos tiempos la concienciación y colaboración ciudadanas en los municipios están permitiendo poder cazarlos y ponerles la correspondiente multa.

El último caso en El Campello tuvo lugar el lunes, en plenas fiestas de Moros y Cristianos, pasadas las 18:30 horas. Convencido de que nadie lo veía, un conductor accedió a un paraje de Cala Merced que tiene abundante vegetación, detuvo el camión y dejó en mitad del camino varios sacos repletos de escombros y restos de obra, explican fuentes municipales.

Un policía ante los resto de obra / INFORMACIÓN

Lo que no imaginaba ese conductor que se comportó de forma incívica es que los vecinos de la zona estaban fotografiando toda la escena. Una vez las imágenes en poder del Ayuntamiento, la Policía Local revisó las grabaciones de todas las cámaras instaladas en la zona la tarde de ese día, hasta que dio con el camión en cuestión, tanto de entrada en el paraje como de salida, una vez consumado el vertido, según las mismas fuentes.

El vehículo, por la zona / INFORMACIÓN

Al infractor se le ha abierto ya un expediente sancionador, que acabará con la imposición de la multa más elevada que establece la normativa para estos casos, que se consideran además una agresión al medio ambiente. Al ser la primera vez, son 300 euros que le volarán del bolsillo.

Colaboración

El concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, señala que este caso constituye "un ejemplo magnífico" de colaboración ciudadana contra vertidos y "comportamientos tan reprochables".

"El conductor no tiene excusa posible", añade Galvañ, "ni escapatoria para a hacer frente a la multa que en unos días le llegará a casa. Si le pica el bolsillo, quizás la próxima vez se lo piense dos veces antes de verter residuos en la vía pública".

El Campello se ha cansado ya de los actos incívicos y hace meses que se puso duro y comenzó a imponer multas por vertidos ilegales de escombros, enseres y restos de poda a quienes ignoran la ordenanza municipal.

Las infracciones más comunes son el abandono de basuras en solares y entornos naturales, abandono de enseres o escombros en la vía pública y un uso inadecuado de puntos verdes por parte de empresas de jardinería, que tienen prohibido depositar en esos espacios los restos de poda, ya que se instalaron en su día pensando exclusivamente en particulares.