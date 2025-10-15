Los días que ha tardado El Campello en arreglar los desperfectos de la dana Alice en las playas

Cinco días. Es lo que ha tardado El Campello en arreglar los desperfectos causados por el paso de la dana Alice por la provincia la semana pasada, con lluvias y tormentas durante varios días.

Y es que la descarga de agua en abundancia en El Campello no solo alteró la programación de los actos que se preveían celebrar el 9 d'Octubre, festiva al tratarse del Día de la Comunidad Valenciana, o el desembarco festero de la madrugada del domingo 12.

El temporal también provocó importantes daños en los dos principales arenales del municipio: Carrer la Mar y Muchavista, que han sido las áreas más castigadas, según fuentes municipales.

Pese a que los servicios meteorológicos han mantenido desde entonces, y de forma alterna, las alertas nivel naranja y amarillo, el departamento municipal de Playas y Servicios dio instrucciones a los operarios municipales y a la empresa encargada del mantenimiento de esas áreas de baño.

Socavones

Así se pusieron manos a la obra para redistribuir las toneladas de arena trasladadas por las riadas, recuperar y colocar de nuevo en su sitio las pasarelas de madera y arreglar los grandes socavones que provocó el agua en todas las entradas a ambas playas, que llegó con mucha fuerza desde lo alto del término municipal.

Esa fuerza y esa corriente llegó acompañada de muchos restos de vegetación, piedras y cualquier otro elemento que el agua encontraba a su paso, explican las mismas fuentes.

Seis días después, a mano y con utilización de maquinaria, los arenales han recobrado la normalidad, excepto una de las entradas de la playa de Muchavista, para la que se precisa una retroexcavadora que se utilizará en las próximas jornadas para acabar el trabajo.