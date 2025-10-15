El Gobierno destina 18 millones para el mantenimiento de 156 kilómetros de carreteras en Alicante: conoce cuáles son

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 17,8 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de 156 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Alicante.

Los trabajos se destinarán al mantenimiento y conservación de carreteras del llamado sector número 3 de la provincia de Alicante, incluyendo 78,300 kilómetros de autovía, explica el ministerio en un comunicado.

Las carreteras incluidas en este sector son las siguientes:

AP-7 , desde el límite provincial con Valencia en el kilómetro 600 hasta El Campello, en el kilómetro 674. Incluye diversos enlaces.

, desde el límite provincial con Valencia en el kilómetro 600 hasta El Campello, en el kilómetro 674. Incluye diversos enlaces. A-70 , a la altura de El Campello, entre los kilómetros 0 y 5.

, a la altura de El Campello, entre los kilómetros 0 y 5. N-332, entre El Campello (kilómetro 121) y Els Poblets (kilómetro 204).

Junto a estas, será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme de la carretera N-332, del kilómetro 149,360 al 152,360, tramo Benidorm Norte.

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Accesibilidad

El contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa del ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Así, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato se suma a otro adjudicado por 12 millones de euros para la conservación de 136 kilómetros también en la provincia de Alicante, este para el sector número 4.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

Una de las actuaciones en una carretera / INFORMACIÓN

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la red de carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio.

Los objetivos son el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Modelo de conservación

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.