La IA, cómo hacer un currículum,... todo lo que ofrece la feria de empleo para jóvenes de San Vicente

San Vicente del Raspeig celebra la II Feria de Empleo Talento Joven de San Vicente del Raspeig organizada por primera vez por el Ayuntamiento de la mano de la Cámara de Comercio de Alicante.

En el evento participarán 22 empresas y organizaciones y todos los interesados se pueden inscribir a través del enlace https://goo.su/kCBFsy .

El alcalde, Pachi Pascual, ha presentado San Vicente como una ciudad "de oportunidades con un gran potencial en la que somos testigos de primera mano de ese caldo de cultivo creado en torno a la UA y el Parque Científico en el que están creciendo tanto proyectos emprendedores, startups y profesionales con una alta cualificación como un tejido empresarial cada vez más diversificado".

Pascual ha mantenido la necesidad de impulsar la Feria de Empleo en este entorno, una iniciativa que comenzó en 2024 "con gran ilusión", pero este año han dado un paso más con la Cámara de Comercio para ayudar a más personas que están ahora mismo buscando una salida laboral y a más empresas, que también buscando talento.

Con esta apuesta, el alcalde está convencido de que desde la administración se contribuirá "en el fomento de un entorno favorable para la creación de empleo, como ya se está haciendo desde diferentes concejalías de forma transversal".

Día y horario

Por su parte, la concejala de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, ha destacado como una oportunidad la posibilidad de participar en esta nueva Feria de Empleo que comenzará el día 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal con un amplio programa de actividades "y nuevas oportunidades que esperamos que fructifiquen”.

Galiana ha agradecido el impulso que ha supuesto la participación de la Cámara de Comercio en la organización de la II Feria de Empleo Talento Joven, formalizada a través de un convenio, y ha detallado que la iniciativa está especialmente dirigida a jóvenes de entre 19 y 29 años que formalicen su inscripción a través de la web de la Cámara , aunque también podrán participar en las actividades demandantes de empleo de todos los perfiles.

Carlos Baño, el alcalde de San Vicente y la edil de Empleo / INFORMACIÓN

Por su parte, Carlos Baño ha mostrado su defensa en trabajar de la mano y con todas las administraciones para la formación y el talento joven. "La feria es un punto más para ofrecer a la sociedad esa herramienta útil que nos está demandando que ponga en común y trabaje por la colaboración público-privada", ha resaltado.

Baño ha respaldado la fórmula de las ferias de empleo porque "es lo que las empresas necesitan y lo que nuestros jóvenes nos están demandando".

Tutelaje

El presidente de la Cámara ha resumido los dos principales objetivos de este encuentro por el empleo: asesorar a los jóvenes sobre las demandas y necesidades de las empresas y ofrecer puestos de trabajo y una incorporación en la que el contratante se comprometa a tutelar a estas personas y ayudarles en el proceso de incorporación.

"Porque, si importante es encontrar trabajo, más importante es disfrutar con lo que se hace", resalta Baño, que considera este paso fundamental también para la retención de talento.

Los visitantes a la Feria de Empleo Talento Joven podrán recorrer diferentes stands, entre los cuales estarán el del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio y las 22 corporaciones invitadas, como también asistir a las actividades gratuitas preparadas.

Programa

Galiana ha adelantado que en el programa se hablará de inteligencia artificial como tema destacado y habrá una mesa en la que intervendrán representantes de empresas punteras de San Vicente del Raspeig que contará con la presencia del presidente de AEPI, Juan Gran.

Además, se dedicará una ponencia al talento joven y, para terminar, se llevará a cabo un taller para ayudar a la realización de CV y dar a conocer la Bolsa de Empleo y Talento.

La edil de Desarrollo y Local de Empleo ha incidido en que “el objetivo, al final, es trabajar desde las administraciones para que todo el talento joven que tenemos se quede aquí, en el municipio, y para eso es fundamental este encuentro entre empresas y demandantes de empleo”.

El presidente de la Cámara ha enumerado las empresas, organizaciones e instituciones que estarán el próximo martes en la Feria que tendrá lugar en San Vicente. Son Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación Slu, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidon, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Labora, Autoescuelas Leycar, Cocenfe, Aguas de Alicante, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.