Ofrenda, mascletà y procesión para despedir las fiestas de El Campello

El Campello ha puesto este miércoles fin a cuatro días de fiestas de los Moros y Cristianos de El Campello en el que la ofrenda floral, la mascletà y la procesión han sido los actos más destacados de la última jornada.

Por la mañana, ha tenido lugar la ofrenda floral y de alimentos a Santa Teresa y la posterior misa oficial, a la que han asistido autoridades municipales encabezadas por el alcalde Juanjo Berenguer, la directiva de la Junta Festera que preside Alejandro Sánchez, las comparsas de los dos bandos y particulares.

A las dos de la tarde se ha disparado la mascletà de fiestas en la céntrica plaza de la Constitución, una cita muy esperada dado que el año pasado tuvo que suspenderse por amenaza seria de lluvia.

Buen tiempo

En esta ocasión lucía el sol y autoridades municipales y festeras se han encargado de accionar el botón que daba comienzo al estruendoso espectáculo pirotécnico, en una plaza semicerrada que agranda el volumen.

Por la tarde se ha celebrado la procesión, después el acto en el que el capitán cristiano le devuelve las llaves a la ciudad y un espectáculo pirotécnico pone el colofón a las fiestas. Hasta el próximo año.