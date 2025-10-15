El tijeretazo de la Diputación a Sant Joan en cifras

El PSOE ha puesto este miércoles cifras al recorte que ha sufrido Sant Joan d'Alacant este año en ayudas por parte de la Diputación de Alicante. Son 450.000 euros menos para el municipio, lo que para los socialistas supone un "grave abandono" por parte del PP en la institución provincial y en la Generalitat Valenciana.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Vicente Arques, ha subrayado que Sant Joan es el municipio "más perjudicado" por las decisiones de la Diputación.

Arques ha recordado que el Plan +Cerca ha sufrido una reducción del 80 % en la provincia y que, en el caso concreto de Sant Joan, el recorte alcanza el 70 %, esto es, 163.000 euros menos. "La comarca de L’Alacantí es la más afectada porque la mayoría de sus municipios superan los 20.000 habitantes y Sant Joan es el que más pierde", ha indicado.

Comparativa de ayudas en los municipios de la comarca / INFORMACIÓN

Asimismo, ha criticado la eliminación del bono consumo pese a que la Diputación cuenta con 385 millones de presupuesto y 250 millones de remanente: "Han sido incapaces de destinar apenas 10 millones para mantener una medida que generaba empleo y actividad económica directa".

Necesidades del municipio

Por su parte, la portavoz socialista en Sant Joan d’Alacant, Esther Donate, ha acusado tanto a la Diputación como al Consell de Carlos Mazón de "olvidar sistemáticamente" las necesidades del municipio.

"Solo con los recortes del Plan +Cerca y del bono consumo, la comarca ha perdido más de cinco millones de euros y Sant Joan es uno de los grandes damnificados", ha reprochado.

Datos del bonoconsumo en la comarca / INFORMACIÓN

Donate ha recordado, además, las múltiples "promesas incumplidas" por parte del PP: "Mazón anunció cesiones de terrenos para aparcamiento en el centro de salud y para el colegio Lo Romero, la rotonda trivértice entre Sant Joan, Campello y Alicante, el soterramiento del acceso de Gibeller, un centro de día, un auditorio, y hasta el TRAM que acabó cambiando por un trolebús. Nada de eso ha llegado".

Vicente Arques y Esther Donate, acompañados de otros dirigentes socialistas, en Sant Joan / L. Gil López

La portavoz ha lamentado que mientras existían proyectos preparados y licitados desde el anterior gobierno autonómico, Mazón "paralizó todo y devolvió los proyectos a la casilla de salida".

Donate ha asegurado que el PSOE continuará defendiendo las infraestructuras que Sant Joan necesita: "Nuestros vecinos reclaman sanidad, educación, movilidad y servicios sociales dignos. No vamos a permitir que se siga castigando a este municipio".

Las "injustas reglas de gasto están provocando la asfixia de nuestros 141 ayuntamientos", reprocha la Diputación

La Diputación, por su parte, ha reaccionado a estas acusaciones y ha puesto el foco en el Gobierno central. Sostiene la institución provincial que la reactivación de las reglas de gasto por parte del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez "ha hecho imposible" hacer uso de los 239 millones de remanente con los que cuenta esta institución.

Dinero en el banco

"Un dinero que está en el banco y que no se puede utilizar en programas y proyectos que mejoren la vida de nuestros vecinos, pese a que somos una institución saneada", explican fuentes de la Diputación.

Esta situación, inciden, ha hecho "imposible" poder poner en marcha un plan + Cerca con la misma cuantía que el del año pasado o activar el bono consumo, ya que ambos programas se financiaban a través de remanentes.

"En lugar de criticar, invitamos al PSPV a que se sume a la exigencia al Gobierno central para que levante estas injustas reglas de gasto que están provocando la asfixia de nuestros 141 ayuntamientos", reprochan.