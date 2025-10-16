Las cinco medidas antitasazo de la basura que propone Compromís en San Vicente
La formación recalca que la municipalización del servicio ahorraría a las arcas municipales un 18% del presupuesto actual en limpieza viaria y recogida de basura
Mantenimiento, eficacia y eficiencia. Bajo estas premisas, Compromís ha presentado un paquete de medidas urgentes en materia de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria para paliar los efectos del tasazo de la basura de San Vicente del Raspeig, que ha subido un 98% de media desde este año.
Estas propuestas, destaca la formación, han contado con la colaboración de agentes sociales y vecinos de diferentes barrios y partidas que "se sienten estafados" con una tasa de basura "injusta mientras ven como cada día los espacios públicos se encuentran más degradados y quieren aportar en positivo para tener una ciudad limpia, amable y segura".
Compromís recoge en un documento cinco iniciativas que mejorarían, a su juicio, la calidad de vida de los vecinos:
- Aumentar los incentivos para el reciclaje en el municipio
- Puesta en marcha de la planta de tratamiento y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio
- Servicio de limpieza y de recogida de la basura eficaz y eficiente
- Una tasa justa que recoja el valor catastral de los inmuebles y el número de miembros que viven en ellos
- Reducciones de la tasa final justa y acordada (entre 50 y 80 euros menos que la actual) para familias numerosas, monoparentales, jubilados y en riesgo de exclusión social.
Recurso
La portavoz de Compromís, Maribel Morera, explica que hay que buscar soluciones "rápidamente". Además, recuerda que ante la paralización eventual del contrato de basura, tras el recurso de la empresa que quedó segunda en el proceso de adjudicación, "tenemos que remar hacia un mismo sentido para que la limpieza sea una tarjeta de presentación de nuestro municipio".
Finalmente, Morera asevera que "es necesario trabajar estrechamente" con la ciudadanía, técnicos y cargos públicos de otras localidades para "ser valientes y poner fin" a esta situación lamentable. Según los datos del área de Mantenimiento, en 2017 "ya se dijo que la municipalización del servicio de limpieza viaria ahorraría un 18% de presupuesto que se podría invertir en creación de empleo y emergencia social. Apostamos a medio plazo por esa vía".
