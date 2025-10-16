La profunda transformación de la primera calle de San Vicente: del año 1744 al siglo XXI

El peatón como protagonista, tráfico moderado, zonas verdes, moderna iluminación, adiós a las barreras físicas,... San Vicente del Raspeig va a remodelar el acceso sur de la ciudad, por donde entran cada día miles de vehículos procedentes de Alicante, y el entorno de la calle Mayor, un vial con siglos de historia.

El equipo de gobierno ha aprobado este jueves la adjudicación de una de las actuaciones con las que se iniciará el proyecto de transformación del centro urbano del municipio. Se trata de una de las iniciativas más destacadas de estos cuatro años de mandato, con un presupuesto de cerca de 2.575.000 euros.

La mercantil Mediterráneo de Obras y Asfaltos se ha llevado el contrato, al que se presentaron nueve empresas, y realizará las obras en un plazo de ocho meses, que comenzarán a partir de la formalización del contrato.

La intervención se realizará sobre una superficie de alrededor de 15.000 metros cuadrados, entre viario y zonas verdes, distribuidos entre la calle Mayor, la plaza San Pablo II, la avenida País Valencià y el entronque de la avenida Vicente Savall.

Del siglo XVIII

La calle Mayor, como recoge el Cercle d’Estudis Sequet Però Sanet en sus Cuadernos de la Memoria, fue la primera calle del municipio, datada en 1744. El acceso sur, por su parte, arranca en la rotonda de los bomberos y finaliza en la plaza de España.

El alcalde, Pachi Pascual, ha avanzado que lo que se pretende es que se lleve a cabo el reacondicionamiento de las principales vías, coordinadas bajo un mismo criterio de continuidad, "generando espacios que mejorarán la imagen de la ciudad y las posibilidades de uso y disfrute para todos, desde los más pequeños".

Entre las mejoras destacadas, el regidor ha mencionado la creación de una zona de juegos infantiles de gran tamaño muy singular en la plaza Juan Pablo II, que será uno de los mayores atractivos.

La zona de juegos infantiles, en el centro / INFORMACIÓN

En esta plaza se llevará a cabo una mejora integral con un nuevo pavimento y una plataforma peatonal, la eliminación de barreras físicas, la modificación y regulación del acceso de vehículos para amortiguar su tránsito y la instalación de jardinería y arbolado, con la correspondiente red de riego y nuevo mobiliario e iluminación.

El proyecto de reurbanización del entorno de la calle Mayor contempla dotar al municipio de un espacio público de reunión y esparcimiento, seguro y accesible, que favorezca y permita las actividades comerciales y hosteleras del entorno.

Accesibilidad

Con estas obras, se renovarán los servicios urbanos que lo precisen, así como los pavimentos y jardinería y se prestará especial atención al cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

En cuanto a la integración urbana, la propuesta urbanística da prioridad a facilitar los movimientos peatonales y de acceso a la Universidad de Alicante a través de la avenida Vicente Savall y a la implantación de un diseño urbano con zonas verdes conectadas. También se ordenará el espacio viario y se transformará el vial de prolongación de la calle Mayor, dándole un aspecto de bulevar.

Acceso sur a San Vicente desde la calle Mayor / INFORMACIÓN

Otro de los objetivos es integrar el vector sur de acceso y salida del casco urbano desde la rotonda de la Ronda Oeste y la avenida Doctor Marañón hasta la avenida del País Valencíà, en consonancia, además, con los desarrollos urbanísticos del PRI Montoyos y el PAU 2 Castellet.

El primer edil ha remarcado la importancia de esta remodelación del acceso sur de la ciudad y el entorno de la calle Mayor que, junto con las reformas de Pintor Picasso y Villafranqueza, considera que va a marcar "un antes y un después" hacia un modelo de ciudad más transitable en el que el peatón tendrá prioridad, manteniendo un tráfico rodado moderado, y se multiplicarán los espacios verdes con nuevos servicios, infraestructuras e iluminación de última generación.