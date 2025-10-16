Xixona clama al Consell que recupere el bus de estudiantes y este responde con el silencio (de momento)

Seis semanas. Es el tiempo que lleva el Ayuntamiento de Xixona pagando con fondos municipales el servicio de autobús para estudiantes, que el Consell suprimió sin previo aviso la semana anterior al inicio del curso el 8 de septiembre.

Transcurrido este tiempo sin que la Generalitat haya movido ficha, el gobierno local le reclama de nuevo una solución "inmediata" al problema.

Se trata de un servicio especial que lleva años en funcionamiento y que garantizaba el desplamiento a decenas de alumnos en periodo lectivo a la Universidad de Alicante y a los centros de FP de San Vicente y Alicante.

"No podemos seguir asumiendo un servicio que no es competencia municipal" Isabel López Galera — Alcaldesa de Xixona

La alcaldesa, la socialista Isabel López Galera, ha lamentado lo que entiende como una falta de implicación de la Generalitat en un asunto que afecta directamente a la juventud xixonenca. "No podemos seguir asumiendo un servicio que no es competencia municipal. Lo hemos hecho por responsabilidad, para que nuestros estudiantes no perdieran el curso, pero exigimos a la Generalitat que dé una respuesta inmediata y recupere el autobús cuanto antes", ha señalado.

Recogida de firmas

La ciudadanía también se ha movilizado para reclamar la recuperación del servicio. A iniciativa de la Concejalía de Juventud, se han recogido en pocos días más de 1.500 firmas en una población de unos 7.000 habitantes, lo que da una muestra del respaldo del pueblo de Xixona a esta reivindicación.

Las hojas de firmas, que han estado disponibles en varios puntos del municipio, se han remitido ya a la Conselleria junto con la petición formal para restablecer el transporte destinado al alumnado.

Tanto la alcaldesa como la concejala de Juventud, Ainhoa López, han mantenido esta semana una videollamada con Vectalia, la empresa concesionaria, convocada por el propio director general de Transportes y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos, a la que finalmente este no se conectó.

Sin soluciones

Durante la reunión, se informó de que el director general está estudiando posibles alternativas para restablecer el servicio, aunque por el momento no se ha planteado ninguna solución concreta.

La concejala también ha recordado que este autobús es "un servicio esencial" para decenas de jóvenes que estudian en la universidad e institutos de FP. "La falta de transporte les obliga a depender de familiares o de horarios imposibles, y eso no es justo. Desde el Ayuntamiento defendemos su derecho a un transporte público digno y accesible".

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento y Vectalia han acordado alargar el servicio hasta este viernes, con el fin de que los alumnos puedan finalizar la semana con normalidad mientras se espera una solución definitiva por parte de la Generalitat.

Al Síndic

Además, el Consistorio ha presentado una petición formal ante el Síndic de Greuges, acompañada de toda la documentación remitida previamente a la Generalitat y la moción aprobada en el pleno municipal del pasado mes de septiembre, con el objetivo de reforzar la reclamación institucional y defender el derecho del alumnado xixonenc a disponer de un transporte adecuado para acceder a sus centros educativos.

La propuesta aprobada en el pleno, presentada por el PSOE, contó con el respaldo de Més Xixona, Compromís y Jijona Nos Une. El PP fue el único grupo que optó por la abstención.

El Ayuntamiento ha recordado que la eliminación del autobús se produjo sin comunicación previa, una semana antes del inicio de las clases, y que las alternativas planteadas por la Conselleria, basadas en líneas regulares y transbordos, no cubren las necesidades del alumnado ni garantizan su puntualidad en los centros educativos.