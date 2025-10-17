Dos accidentes de tráfico en la autovía han colapsado durante una hora el túnel de Sant Joan

Dos accidentes aislados entre sí con cuatro vehículos implicados a la salida del túnel de Sant Joan han llevado a la Dirección General de Tráfico a abrir de forma intermitente esta vía. El incidente ha ocurrido sobre las 7.30 de la mañana de este viernes y a las 8.40 horas la circulación se ha podido inciar con normalizar.

Alex Domínguez

Ambos accidentes han provocado importantes retenciones de tráfico que solo han afectado a la dirección Valencia, ya desde la rotonda de la Universidad de Alicante, con cientos de coches parados. No ha habido que lamentar heridos de gravedad, según ha informado la Guardia Civil de tráfico.