Las grúas vuelven a L'Alqueria de Sant Joan

Una, dos, tres y así hasta ocho grúas de construcción se pueden ver desde hace unos días en L'Alqueria de Sant Joan d'Alacant. La tranquilidad de la zona se ha visto perturbada por el movimiento de camiones entrando y saliendo de parcelas y trabajadores en plena faena.

Hacía años que no se veía una estampa parecida, ya que los seis bloques de pisos que hay edificados son de antes de la pandemia. Los gritos y juegos en el patio de los estudiantes del instituto Luis García Berlanga, que están en unas instalaciones prefabricadas mientras se construye el nuevo centro, se confunden con el ruido de la maquinaria.

La construcción de viviendas se ha reactivado en la zona, con al menos cuatro promociones en marcha de casi 300 viviendas, todas de protección pública y pertenecientes al Plan Vive del Consell. Y es solo el principio porque en total son 626 viviendas las previstas, de las cuales 525 son en régimen de alquiler y 86 en venta.

Una de las promociones que está en pleno proceso de construcción / L. Gil López

"Desde hace unas pocas semanas hay más movimiento, sí, parece que en un par de años vamos a ser muchos residentes por aquí", explica un vecino que vive en una de las viviendas construidas en la década anterior.

El objetivo, en cualquier caso, como ya avanzó el jefe del Consell, Carlos Mazón, es ampliar la promoción con dos nuevas actuaciones hasta alcanzar las 800 viviendas, en lo que será la mayor operación de vivienda protegida de la historia del municipio. En total, se estima que beneficiarán a unas 1.500 personas.

Trasteros y locales

El proyecto, con una inversión superior a los 87 millones de euros, contará con una financiación de 23,7 millones procedentes de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. Además de las viviendas, el proyecto incluye la creación de más de 360 plazas de aparcamiento, trasteros, locales comerciales y zonas comunes.

A estas se suman, por una parte, otra promoción que hay en L'Ordana para edificar 105 viviendas de protección, en régimen de venta. Y, por otra, una parcela municipal que ha sacado a subasta el Ayuntamiento de Sant Joan por cuatro millones de euros para que se construyan 90 viviendas.

El alcalde, Santiago Román, por su parte, ha recordado que la vivienda, más bien la falta de ella, es el principal problema de los españoles.

"Pero eso no va a ocurrir en Sant Joan porque los jóvenes van a tener acceso a pisos en régimen de alquiler y compraventa, de manera que puedan seguir viviendo en el municipio y no tengan que marcharse y hacer vida en otros sitios", recalca.