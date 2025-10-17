El pequeño (y rico) pueblo de Alicante que acoge una competición mundial del cubo de Rubik

El cubo de Rubik, uno de los juguetes más famosos del mundo y de los más vendidos de la historia, cumplió 50 años en 2024. Y sigue sin pasar de moda.

En la provincia de Alicante se va a celebrar el 25 de octubre el Aigües Open 2025, una competición mundial del cubo de Rubik, que reunirá a algunos de los mejores jugadores del mundo.

El cubo de Rubik es mucho más que un juego: es ingenio, concentración y velocidad, una modalidad que sigue creciendo y que ahora tendrá su gran cita en Aigües.

La competición está avalada por la Asociación Española de Speedcubing (AES), colectivo sin ánimo de lucro destinado a organizar, difundir y colaborar con los eventos y actividades relacionadas con el mundo del speedcubing en España.

El evento se celebrará en la Casa de Cultura y hay varias categorías, como 3x3x3, 2x2x2, 4x4x4, clock, megamix y pyramix. Cualquier espectador puede ir a ver la competición de forma completamente gratuita.

Hacienda

Aigües es un pequeño municipio de poco más de 1.200 habitantes que saltó al panorama nacional hace unas semanas después de que Hacienda lo situase como uno de los municipios más ricos de España.

De un año para otro, entre los ejercicios de 2020 y 2021, la renta bruta que declaran los residentes se disparó un 85%, hasta alcanzar una media de 46.093 euros por contribuyente.

Una cifra que no sólo sitúa a este municipio como el más rico de la provincia, sino también entre los 25 con más renta de todo el país. En concreto, en el puesto número 24.