Todo lo que se ha tratado en la reunión de Mazón con el alcalde de Agost

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantenido este viernes una reunión con el alcalde de Agost, Juan José Castelló, dentro de la ronda de contactos que el jefe del Consell mantiene con los alcaldes de las localidades de la Comunidad.

Durante el encuentro celebrado en Alicante, Mazón ha trasladado al regidor del PP la previsión de la Generalitat para poner en marcha un conjunto de inmuebles de protección pública en la localidad en el marco del Plan Vive, recoge el comunicado del Consell.

El jefe del Consell ha señalado que "uno de los principales objetivos" de la Generalitat es el impulso de viviendas "destinadas a los que más lo necesitan".

Castelló ha explicado a INFORMACIÓN que el municipio cuenta con dos solares que se pueden incluir en el Plan Vive para construir viviendas: uno está situado en la zona hacia la avenida de Extremadura y el otro en el área de Els Castellans.

Asimismo, se han abordado en la reunión, a la que también ha asistido el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, otros temas de interés para el municipio como nuevas instalaciones culturales.

El alcalde recuerda que el municipio tiene una larga tradición de bandas de música y solo dispone del salón de la Casa de Cultura para poder hacer conciertos. Por ello, se va a realizar un plan director para marcar la utilidad que se le pueda dar a un nuevo inmueble, tanto para las asociaciones musicales como para otro tipo de actuaciones.

Carreteras

El tercer tema que han tratado Mazón y Castelló ha sido en materia de infraestructuras y comunicaciones, con las carreteras entre San Vicente del Raspeig y Agost y entre Agost y Novelda.

La primera de ella tiene mucho tráfico y el alcalde ha planteado la opción del desdoblamiento y de hacer un desvío para que los vehículos que vayan a la futura planta de voluminosos no lleguen hasta la población.

Respecto a la carretera Agost-Novelda, a la altura del polígono de La Escandella se llena de agua cada vez que llueve de manera torrencial. "Son dos cuestiones de seguridad", afirma el primer edil, que ha pedido también que se estudie un servicio de autobús que comunique las dos localidades.

"Ha sido una reunión extensa, pero productiva porque se han tocado temas que son muy importantes para el municipio", culmina el alcalde.