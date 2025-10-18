Mutxamel cuenta las horas para la visita de la Santa Faz

Mutxamel vivirá este domingo 19 de octubre un acontecimiento histórico y profundamente emotivo: la visita extraordinaria de la Reliquia de la Santa Faz, una semana antes de la Coronación Canónica de la Mare de Déu de Loreto, patrona del municipio, que tendrá lugar el domingo 26 de octubre.

La jornada comenzará a las 17:30 horas con la novena en honor a la Mare de Déu de Loreto. A continuación, a las 18 horas, tendrá lugar el encuentro entre la imagen de la patrona y la Santa Faz en la rotonda de la Torre Vigía, en la avenida Carlos Soler. Desde allí partirá una solemne procesión conjunta, presidida por ambas imágenes, que recorrerá Carlos Soler, Ramón y Cajal, Manuel Antón, Cura Fenoll y Maestro Sala, finalizando en la parroquia de El Salvador, donde se celebrará la Santa Misa a las 19 horas.

Cartel del acontecimiento. / INFORMACIÓN

Antes del traslado, en el monasterio de la Santa Faz, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, actuará como síndica encargada de abrir la hornacina donde se custodia la Reliquia. Este rito, que se remonta al siglo XVII, se desarrollará en presencia de los caballeros custodios Salvador de Lacy y Eleuterio Llorca, representantes de la Diócesis Orihuela-Alicante, la Madre Priora, el capellán del monasterio-santuario y miembros del Ayuntamiento de Mutxamel.

Coronación

La visita de la Santa Faz, que no se producía desde 1989, responde a una petición formal del Ayuntamiento de Mutxamel, motivada por la profunda vinculación histórica y devocional entre ambas advocaciones, consideradas "las más antiguas e importantes de la Huerta de Alicante".

En la solicitud enviada al consistorio alicantino, el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, subrayaba la importancia de este reencuentro espiritual: "Este 2025 en nuestra ciudad se está celebrando de manera especial la Coronación de la patrona de Mutxamel, Ntra. Sra. de Loreto, que se realizará el próximo 26 de octubre. Desde la comisión encargada de organizar los actos nos hemos propuesto solicitar al Ayuntamiento de Alicante la visita extraordinaria de la Santa Faz a Mutxamel durante este 2025, preferiblemente el 19 de octubre, el domingo anterior a la Coronación".

La Santa Faz 2025, la más multitudinaria de la historia, a vista de dron / INFORMACIÓN

El alcalde recordaba que la historia de Mutxamel y la Santa Faz están estrechamente entrelazadas desde los orígenes de ambas devociones. "Mutxamel formaba parte de la ciudad de Alicante cuando Mosén Mena trajo la Santa Faz. El vecindario participó en la rogativa al Santuario de los Ángeles pidiendo lluvia, y desde que se creó la parroquia en 1513 y se adoptó a la Virgen de Loreto como patrona en 1520, la Santa Faz fue lugar de peregrinación del pueblo junto a su patrona para pedir agua".

Lazos

El primer edil también destacó que la última gran rogativa conjunta tuvo lugar en marzo de 2020, y que los lazos entre ambas ciudades "deben fortalecerse hoy más que nunca" en un contexto de colaboración metropolitana: "Desde nuestra segregación, primero como Universidad en 1580 y posteriormente como Villa Real en 1628, Mutxamel y Alicante han tenido intereses comunes; prueba de ello es el sistema de riego de la Huerta, con el pantano de Tibi y los azudes de Mutxamel. Hoy tenemos que fortalecer esta unión y crear una zona metropolitana más competitiva y mejor conectada".

Con esta visita, Mutxamel vivirá uno de los momentos más significativos de su historia, uniendo fe, tradición y comunidad en torno a la Santa Faz y la Mare de Déu de Loreto.