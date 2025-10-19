Más de 300 personas participan en la Marcha contra el Cáncer de Sant Joan
Música y baile ponen el broche final a una mañana marcada por la emoción y la solidaridad.
Sant Joan ha vivido este domingo una jornada solidaria marcada por la emoción, la participación y el compromiso social. Más de 300 personas se han sumado a la Marcha contra el Cáncer 2025, organizada por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en una mañana calurosa que no ha restado fuerzas a los vecinos dispuestos a caminar juntos por una causa común: la lucha contra el cáncer.
El recorrido ha comenzado en la Plaza de la Constitución y ha finalizado en la Plaça L’Ordana, tras pasar por la Plaza José Sala, conocida popularmente como Los Hierros, donde los participantes han realizado una emotiva parada. En ese punto, los asistentes han atado cintas de colores con mensajes y deseos para erradicar la enfermedad.
La marcha ha contado con la colaboración de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Sant Joan, y ha reunido a representantes de los cuatro grupos políticos municipales, junto a miembros de entidades festeras y asociaciones locales, que se han sumado al acto en un ambiente de unidad y concordia. Todos ellos han participado en la lectura de un manifiesto colectivo, compuesto por frases de apoyo a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.
En el acto también han intervenido la presidenta de la Junta Local de Sant Joan de la Asociación Española contra el Cáncer, Mari Carmen Pastor; la concejala de Sanidad, Julia Parra; y el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, que ha transmitido un mensaje de apoyo al colectivo local que lucha contra el cáncer.
El evento ha concluido con un ambiente festivo y esperanzador. La parte musical ha corrido a cargo del dúo ‘Voz y Viento’, mientras que los grupos de baile de la Asociación de Amas de Casa Lucentum y del Centro Municipal de Mayores han ofrecido exhibiciones que han puesto el broche final a una mañana cargada de emoción, música y mensajes de vida.
