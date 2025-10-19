El Campello: un año en blanco para el patrimonio

"El patrimonio es el legado que heredamos del pasado, con el que vivimos hoy en día y que transmitiremos a las generaciones futuras", dice la Unesco, la agencia de las Naciones Unidas que promueve en todo el mundo la preservación del patrimonio cultural.

En la provincia, la protección de edificios, infraestructuras y espacios por su carácter histórico, medioambiental o cultural cojea en algunos municipios. En la capital, sin ir más lejos, el catálogo de protecciones lleva cinco años pendiente de su aprobación definitiva, con una serie de subsanaciones que el Ayuntamiento no termina de llevar a cabo.

En El Campello, el pleno dio luz verde en septiembre de 2024 a ultimar el catálogo de protección del patrimonio histórico, natural y paisajístico del municipio. La moción, que presentó Esquerra Unida-Unides Podem y fue aprobada por unanimidad de los grupos políticos, instaba al alcalde a "realizar los trabajos necesarios" para que el municipio cuente con dicho documento.

Los restos de la Noria de los Gitanos que se ocultaba entre el cañar, con la boca del pozo vallada por el Consistorio para evitar accidentes. | INFORMACIÓN / j.a.rico

Ese catálogo debe contener todos los elementos territoriales existentes en el municipio sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los instrumentos previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo.

El gobierno local del PP ultima un pliego para contratar la realización de ese catálogo y "no tardará mucho" en licitarse

Pues bien, ha transcurrido un año desde entonces y poco se ha avanzado en este sentido. El gobierno local del PP asegura que se está ultimando un pliego para contratar la realización de ese catálogo, según fuentes municipales.

Recalcan que se trata de un procedimiento que requiere "mucho trabajo de campo", pero añaden que "no tardará mucho" en licitarse.

Del siglo XIX

Mientras, una treintena de bienes de El Campello continúan desprotegidos, entre ellos la Noria de los Gitanos del siglo XIX, la Casa Nova, las casas cueva, el alfar y el entorno subacuático de la Illetas dels Banyets, el cementerio viejo o los azudes de varios barrancos.

Ruta submarina de la Illeta dels Banyets / j.a.rico

Otros elementos que están en el limbo son un horno del siglo VII antes de Cristo de Cabrafic; la Casa de Sarrió, también casa tradicional de la huerta; el aljibe de Verdú; y un yacimiento de la Edad de Bronce de La Ballestera (la Generalitat solo recoge 3 de los 4 que existen).

También hay una veintena de bienes etnológicos sin protección, como diversos azudes de los barrancos de l’Amerador y Cabrafic, un acueducto en Coca, las casas cuevas frente al Club Náutico, la Caseta de Xixí y otras ediciones agrícolas, los toros de Osborne, varios puentes, norias y hornos.

Fichas y planos

A finales de 2017 se encargó a una empresa la elaboración de un inventario sobre el patrimonio cultural de El Campello. Aquel borrador incluía un total de 70 fichas y 5 planos con la localización de elementos.

Las primeras 64 fichas correspondían al patrimonio cultural: cuatro bienes de interés cultural (BIC), 38 bienes de relevancia local (BRL), 20 bienes de interés etnológico (BE) y dos bienes inmateriales (INM), pero la conselleria solicitó en 2020 que se subsanaran una serie de deficiencias.

Fueron pasando los meses y en 2022 EU ya alertó de que el plazo vencía y el Ayuntamiento consiguió una prórroga de dos años para presentar el catálogo. Las hojas del calendario siguieron pasando y en agosto de 2024 se cumplió el plazo, de manera que El Campello tiene desde entonces desprotegido su patrimonio.