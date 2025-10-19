La Santa Faz y la Mare de Déu de Loreto vuelven a caminar juntas en Mutxamel

Mutxamel ha vivido este domingo una jornada histórica y de profunda fe. Después de 36 años, la Reliquia de la Santa Faz y la Mare de Déu de Loreto volvieron a encontrarse en una celebración que congregó a unas 7.000 personas, según fuentes municipales. El acto tuvo lugar una semana antes de la Coronación Canónica de la patrona del municipio, prevista para el próximo domingo 26 de octubre.

La jornada comenzó en el monasterio de la Santa Faz, en Alicante, con la solemne apertura del camarín que custodia la reliquia.

Emoción entre los presentes durante la procesión. / Jose Navarro

En este momento simbólico participaron la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali; el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer; la cronista oficial de la localidad, Asunción Brotons Boix; el deán del Cabildo, D. Ramón Egío; el capellán, D. Miguel Ángel Cremades; el jefe de servicio de Secretaría General del Pleno, Joaquín Montava y el caballero custodio, Salvador Lacy.

"Faz divina, misericordia"

Tras la ceremonia, la Santa Faz fue trasladada en coche hasta Mutxamel, donde la esperaba la Mare de Déu de Loreto, que había sido honrada previamente con la novena. El encuentro entre ambas imágenes se produjo en la rotonda de la Torre Vigía, en la avenida Carlos Soler, en medio de vítores, aplausos y cánticos de los fieles que coreaban "Faz divina, misericordia". Una lluvia de confeti dorado y la interpretación del himno de España marcaron el inicio de la procesión.

Las calles de Mutxamel lucían engalanadas con pendones colocads por los vecinos en balcones, en señal de devoción y bienvenida. La procesión, seguida por miles de personas, recorrió varias calles del municipio permitiendo así que los fieles pudieran expresar sus deseos a ambas reliquias. El acto concluyó en la parroquia de El Salvador, donde se celebró la Santa Misa.

El regreso de la Santa Faz a Mutxamel, en imágenes / Jose Navarro

La visita de la Santa Faz a Mutxamel no se producía desde 1989, y ha sido posible gracias a una petición formal del Ayuntamiento de Mutxamel al consistorio alicantino. En la solicitud, el alcalde, Rafael García Berenguer, destacó la profunda vinculación histórica y devocional entre ambas advocaciones, consideradas "las más antiguas e importantes de la Huerta de Alicante".

Venerar la Santa Faz dos veces

"Este 2025 celebramos de manera especial la Coronación de nuestra patrona, la Mare de Déu de Loreto. Desde la comisión organizadora solicitamos al Ayuntamiento de Alicante la visita extraordinaria de la Santa Faz, preferiblemente el 19 de octubre, domingo anterior a la Coronación", explicaba el alcalde en su carta.

De esta manera, se ha cumplido una tradición muy esperada por los vecinos, que este año han tenido la oportunidad de venerar la Reliquia de la Santa Faz en dos ocasiones: durante la Peregrina de mayo y en este encuentro extraordinario de octubre, que quedará grabado en la memoria colectiva de Mutxamel.