La oposición de El Campello quiere saber si hubo "gastos inflados" en las fiestas de la Virgen del Carmen

Las fiestas de la Virgen del Carmen de El Campello, envueltas en la polémica. La oposición ha pedido explicaciones al gobierno local del PP sobre los gastos en los festejos correspondientes al año 2024 y exige transparencia sobre esos contratos.

El tema lo destapó Esquerra Unida-Unides Podem en el último pleno cuando preguntó directamente a la edil de Fiestas y Tradiciones, Marisa Navarro, si "había recomendado inflar facturas de fiestas con el objetivo de que determinados costes que no podían ser abonados pasen desapercibidos por los técnicos".

La concejal, en ese momento, no contestó y se limitó a afirmar que iba a llamar a su abogado. El edil de EU-Podem Pedro Mario Pardo añadió que la concejala "no está capacitada para tocar un solo euro de dinero público".

La formación de izquierda quiere saber si Navarro "ha ocultado gastos" en las fiestas de la Virgen del Carmen, al tiempo que exige transparencia "porque rendir cuentas de la gestión del dinero público no es una opción, es una obligación" y se pregunta si el alcalde, Juanjo Berenguer, "es cómplice" por no destituirla.

El alcalde y la edil de Fiestas de El Campello / L. Gil López

Tras EU-Podem, Per El Campello, en un comunicado, considera los hechos "muy graves" y ha reclamado una comparecencia pública y una explicación "detallada" sobre las facturas y los gastos.

Dinero público

"Se deben aclarar los hechos acaecidos porque al final se está cuestionando la Comisión de Fiestas, Pósito de Pescadores, funcionarios municipales y, lo que consideramos más grave, dinero público que presuntamente no ha ido a parar donde que tenía que parar y no se ha destinado a los fines para los que fue aprobado y se tiene que aclarar sin más dilación", afirma el portavoz, Paco Toni Palomares.

Asimismo, pide al alcalde que "no le tiemble el pulso" si tiene que tomar alguna decisión política, al tiempo que no entiende el silencio que guarda en bloque el equipo de gobierno del PP. "No seamos opacos ni ocultemos información, seamos transparentes porque estamos gestionando intereses de los ciudadanos", añade Palomares.

El tercero en salir ha sido Vox, que no forma parte del equipo de gobierno, pero es su tradicional aliado en este mandato. El partido ultra, en otro comunicado, pide a los otros dos partidos que pongan una denuncia si tienen pruebas pues, de lo contrario, "serían encubridores de un posible delito, lo cual conlleva consecuencias penales" para estos grupos municipales.

Reproche penal

No obstante, a Vox no le parece "razonable" y considera "poco trasparente" que la concejal o el alcalde "no realicen manifestación alguna, negando categóricamente cualquier actuación merecedora de reproche penal o, al menos, reproche político".

Para la ultraderecha, las explicaciones debían haber llagado "desde el minuto uno, pues el que calla, otorga, y nuestros vecinos tienen derecho a saber si pueden seguir confiando en el equipo de gobierno o si deben seguir castigando a los grupos municipales de izquierdas ante su irrelevante actuación como oposición".

Vox, PSOE, Per El Campello y EU-Podem no entienden el silencio del equipo de gobierno del PP

El PSOE ha sido el último partido en pedir explicaciones al PP por las informaciones que apuntan a contratos municipales "con importes presuntamente inflados" por parte de la concejala de Fiestas y Tradiciones.

Los socialistas denuncian que presuntamente "se han ocultado gastos a técnicos municipales que no podían ser abonados" por el Ayuntamiento y que estas prácticas "ponen en riesgo no solo la legalidad (pudiendo incurrir en infracciones de la legislación de contratos del sector público) sino también la confianza de la ciudadanía" en la gestión municipal.

Informes de valoración

Por ello, el PSOE reclama que tanto el alcalde como la edil ofrezcan las explicaciones "pertinentes" sobre los contratos correspondientes a las fiestas de la Virgen del Carmen del 2024, tanto de los pliegos, como de los informes de valoración, adjudicaciones, ejecución, cumplimientos y facturación.

También insta a que se realice un informe específico por parte de Intervención que indique si se han seguido los procedimientos legales (licitación, publicidad, concurrencia, competencia, etcétera) y que el PP dé cuenta de qué medidas va a adoptar "para corregir estos posibles sobrecostes, para proteger los recursos públicos y para reforzar los mecanismos de control y transparencia".

El grupo municipal socialista tacha la situación de "intolerable", dado que la gestión pública "debe regirse" por los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y legalidad. "Inflar contratos –o permitir que se inflen– supone un agravio para los ciudadanos, que son quienes pagan esos gastos con sus impuestos", sostiene el portavoz, Yeray Hernández.

La concejala de Fiestas, por su parte, contestará en el pleno "a quien le preguntó, que fue EU", explican fuentes municipales, que añaden que los demás partidos "se han subido al carro de este tema, meramente político".