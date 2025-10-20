San Vicente cubrirá 27 plazas vacantes en la plantilla municipal: ¿dónde están los huecos?

El Ayuntamiento ha aprobado la oferta de empleo público de 2025, que lanza 27 plazas de funcionarios en diferentes áreas municipales. La propuesta incluye siete vacantes para agentes de la Policía Local, cinco en el área de Deportes y, el resto, son puestos técnicos y administrativos con los que se pretende reforzar los departamentos de Servicios Sociales, Infraestructuras, Mantenimiento, Radio San Vicente, Informática o Intervención, entre otros.

El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, ha confirmado que, con la última oferta de 2025, se iniciarán los trámites para la cobertura de 21 plazas por turno libre, cuatro de promoción interna y dos por turno de discapacidad, además de las ofertadas en los ejercicios anteriores.

El edil ha detallado que en 2023 salieron 35 plazas y el pasado ejercicio 33 que, sumadas a las 27 de este año, supone una oferta total de 95 plazas en los tres últimos años "que prácticamente suponen la totalidad de las vacantes que tiene el Ayuntamiento".

En todos los casos la oferta de empleo público salió adelante con el respaldo de todas las secciones sindicales con representación en el Ayuntamiento, como también el reglamento de la carrera profesional aprobado hace unos meses, que se pondrá en marcha durante este año.

Concursos y oposiciones

El regidor de Recursos Humanos ha señalado que, a partir de esta gestión, "pretendemos agilizar todos los procesos nuevos y los que están en curso para ir completando la plantilla, especialmente en aquellas áreas donde existen mayores necesidades", con la convocatoria tanto de concursos como oposiciones.

Lillo ha explicado que el objetivo del equipo de gobierno es acabar con la temporalidad y consolidar plazas para generar un empleo público "de calidad que blinde la disposición de recursos suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en una ciudad que está en pleno proceso de crecimiento".

El edil ha agradecido el trabajo de los empleados del departamento de Recursos Humanos para sacar adelante la oferta de empleo público y la colaboración de los representantes sindicales presentes en la mesa general de negociación del Ayuntamiento de San Vicente.