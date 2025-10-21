El Campello adjudica la reforma del parque Gabriel Miró por 2,1 millones

Ha costado, pero al fin sale adelante uno de los proyectos estrella de El Campello. El Ayuntamiento ha adjudicado la reurbanización del parque Gabriel Miró y su entorno por algo más de 2,1 millones de euros.

La obra, contemplada en el ambicioso plan municipal de inversiones aprobado en febrero de 2024, costará finalmente un total de 2,1 millones de euros (IVA incluido), frente a los casi 2,4 millones por los que salió a licitación.

La Diputación aporta a esta actuación un millón procedente del Plan Planifica, al que se acogió la concejalía de Infraestructura Pública para llevar adelante esta infraestructura.

La reurbanización del parque Gabriel Miró incluye la construcción, debajo del parking, de un tanque de tormentas, de hormigón armado, dividido en dos vasos para facilitar labores de limpieza y mantenimiento. Esa importante infraestructura se construirá con muros de 50 centímetros de espesor, y tendrá 38’5 metros de largo, 21’50 de ancho y seis de altura.

Trapas levantadas

Ese depósito complementará la red de saneamiento del municipio y su misión será la de captar y retener el agua transportada por los colectores de la zona, sobre todo cuando se registran precipitaciones intensas, para reducir colapsos de la red, que incluso llegan a levantar las trapas de los pozos.

El proyecto aprobado en su día da respuesta además a demandas vecinales planteadas desde hace años al Ayuntamiento, que el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, incluyó en la obra "porque era necesario dar respuesta".

La actuación incluye un tanque de tormentas, una zona verde con jardinería y red de riego, área de juegos infantiles perimetrada o un parque canino

Entre ellas, figuran poner fin a la entrada de tierra en el aparcamiento en superficie cada vez que llovía o las filtraciones que eran una constante en los parkings privados, además de la falta de iluminación de la zona de aparcamiento, lo que generaba inseguridad ciudadana.

Así, de acuerdo también a lo que pedían los vecinos, se habilitará una zona verde con jardinería y red de riego, área de juegos infantiles perimetrada, un parque canino también con vallado perimetral, aparcamiento en superficie, canalizaciones, modernas luminarias, nuevo mobiliario urbano, aparatos biosaludables para personas mayores y renovación integral de la señalética horizontal y vertical, entre otras actuaciones.

En la plaza colindante situada sobre el parking privado del edificio Puerta Plaza, se han proyectado trabajos de impermeabilización, además del renovado parcial del pavimento, alumbrado y mobiliario urbano.

Pavimento y alumbrado

Para las zonas verdes (una anexa al aparcamiento en superficie y otra en la esquina noreste de la plaza), se contempla su acondicionamiento con renovación del pavimento, riego y jardinería, alumbrado y mobiliario.

La junta local de gobierno, presidida por la alcaldesa en funciones Lourdes Llopis en ausencia del primer edil, Juanjo Berenguer, aprobó el lunes la propuesta de la mesa de contratación de adjudicar las obras de reforma a la unión temporal de empresas formada por las mercantiles Mediterráneo de Obras y Asfaltos (MOA), con sede en Alicante, y ACSA Obras e Infraestructuras, radicada en Tarragona.

La propuesta presentada por la ute se ha impuesto a las otras ocho tramitadas en tiempo y forma, a criterio de los técnicos que integran la mesa de contratación. Incluye mejoras al proyecto inicial, como un año más de garantía de la obra, la realización de estudio hidrológico del entorno, y adscribir a la ejecución de las obras un vehículo a motor con etiqueta ambiental.

Una vez formalizado el contrato, los trabajos deberán estar finalizados en un plazo de ocho meses, sin posibilidad de prórrogas.