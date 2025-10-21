Boyas inteligentes en la playa y cámaras de conteo de vehículos en El Campello

Cámaras de conteo de vehículos, estaciones medioambientales y meteorológicas, así como boyas inteligentes en las playas. El Ayuntamiento de El Campello impulsa un proyecto de señalética y sensores digitales en el municipio como parte del plan de sostenibilidad turística.

El gobierno local ha sacado a licitación el servicio por 167.500 euros, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia que financia la Unión Europea-Next GenerationEU, con la finalidad de optimizar la movilidad, reducir la contaminación y proporcionar información en tiempo real a los usuarios.

Por un lado, se instalarán cámaras de conteo de vehículos ubicadas en los accesos a los aparcamientos sensorizados con el objetivo de monitorizar las entradas para conocer el aforo y las plazas libres existentes.

En tres aparcamientos

Serán en tres estacionamientos, los de la calle Morera (167 plazas) y calle Oviedo (135 plazas), en la playa de Muchavista, y el de la calle Gabriel Miró (121 plazas) en Carrer la Mar. Asimismo, habrá paneles informativos distribuidos en los accesos a las zonas de aparcamiento.

Las estaciones medioambientales y meteorológicas, por su parte, recopilarán datos sobre la calidad del aire, niveles de ruido y condiciones atmosféricas, facilitando el control ambiental.

La playa de Carrer La Mar de El Campello. / INFORMACIÓN

A esto se unen sensores de trazabilidad, encargados de registrar el movimiento fundamentalmente de personas mediante la detección de dispositivos móviles a través de tres interfaces (wifi, bluetooth y BLE).

El objetivo es medir la afluencia y los flujos de movilidad de ciudadanos, turistas y visitantes en el municipio con el fin de optimizar la gestión del espacio público y la planificación urbana.

En dos playas

Las boyas oceanográficas inteligentes se encargarán de medir diferentes variables como la temperatura del agua, la calidad del aire, la altura de las olas, la velocidad del viento y las corrientes marinas. Habrá dos instalaciones que estarán situadas en el Rincón de la Zofra y la playa Carrer La Mar frente al Monumento al Pescador, cerca de zona del canal.

Por último, habrá tótems exteriores interactivos en puntos clave del municipio, en la oficina de turismo de Muchavista y en la calle San Bartolomé, donde está el monumento del pescador, que mostrarán información turística y comercial al viandante.

El plazo de ejecución de la actuación será de un máximo de tres meses desde la formalización del contrato para instalar todos los equipos, la puesta en marcha de la plataforma de gestión y también para la configuración y validación de los entornos de visualización.