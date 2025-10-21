El Campello recuerda a las familias vulnerables que tienen ayudas para pagar el recibo de agua
La concejala de Bienestar Social hace un llamamiento a los hogares más desfavorecidos para que se acojan a esta subvención económica
El Ayuntamiento de El Campello ha detectado una situación que califica de "anómala": se trata de que familias vulnerables que no se acogen a las ayudas directas disponibles para hacer frente al recibo del agua potable.
La concejala del área de Bienestar Social, Maricarmen Alemañ, tras tener conocimiento de esta circunstancia, hace un llamamiento para que quienes puedan acceder a esta ayuda la soliciten sin más dilaciones. "No solo es una obligación del Ayuntamiento atender estas situaciones, sino también un derecho de los ciudadanos", afirma.
El Ayuntamiento de El Campello y la compañía Aguas de Alicante, encargada del servicio de suministro de agua en el municipio, disponen de un fondo social destinado con exclusividad a familias con dificultades económicas para hacer frente esas facturas.
Tanto el personal de las oficinas de la compañía como el de la concejalía de Bienestar Social informan a esas familias de las ayudas disponibles porque "tienen el derecho a que el Ayuntamiento asuma ese gasto y puedan destinar el dinero a otras necesidades", remarca Alemañ.
Remanente
Ese fondo social nunca se pierde, de forma que el remanente se acumula año tras año para que la concejalía de Bienestar Social pueda hacer frente a más situaciones de vulnerabilidad. De hecho, ahora se dispone de unos 80.000 euros.
Por ello, la concejala pide a cuantos puedan necesitar ese apoyo que no duden en solicitarlo. "Hay dinero, y cumpliendo los requisitos el pago de las facturas de agua potable dejará de ser un problema para ellos", enfatiza la edil.
La mayoría de los casos por los que no se solicitan las ayudas no es por desconocimiento, sino por vergüenza o pudor a aparecer en un listado oficial, pese a que son datos confidenciales y nunca se hacen públicos el nombre y apellido de los solicitantes.
