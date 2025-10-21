La Feria de Empleo de San Vicente reúne a cerca de 400 jóvenes y empresarios

San Vicente del Raspeig ha celebrado una nueva edición de la Feria de Empleo Talento Joven, dirigida a mostrar a personas desempleadas las propuestas presentadas por las 22 empresas y organizaciones alicantinas participantes y las nuevas tendencias en un mercado laboral cada vez más digitalizado.

Han estado representadas, además de la Agencia Desarrollo Local de San Vicente y la Cámara de Comercio, otras entidades como Labora, Aguas de Alicante, Cocenfe, Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación Slu, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidon, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Autoescuelas Leycar, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.

El alcalde, Pachi Pascual, ha inaugurado la muestra acompañado por la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, y la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Eva Miñana, quienes han agradecido la alta participación, con cerca de 400 jóvenes.

El alcalde, la edil de Empleo y la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, en la feria / INFORMACIÓN

El primer edil se ha mostrado ilusionado por contribuir, con esta actividad, a la dinamización del mercado laboral. Pascual también ha agradecido la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante y la presencia de empresas punteras de San Vicente y de toda la provincia de Alicante en esta segunda jornada por el empleo orientada a asesorar e informar de numerosas propuestas de empleabilidad.

El talento, en casa

El alcalde ha insistido en "la necesidad" de involucrar a instituciones como el Ayuntamiento para "estimular el acercamiento entre demandantes de empleo cualificados y empresas con el objetivo de que todo ese talento se quede aquí".

Pascual ha puesto en valor el potencial de la ciudad "como municipio universitario y ciudad de servicios, industrial y emprendedora que, desde diferentes concejalías, está desarrollando iniciativas en favor del desarrollo de todos los sectores generadores de empleo".

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio ha explicado que la feria está incluida en el marco del programa talento joven que se desarrolla en un ámbito nacional.

Qué quieren

Entre los objetivos del evento, Miñano ha resaltado que se trata de mejorar la orientación de las personas en búsqueda de empleo "y dar a conocer, por parte de las empresas, qué quieren, qué necesitan y cómo son sus procesos de selección".

Entre los recursos disponibles, ha mencionado el portal de empleo y talento y las ferias que se van desarrollando en diferentes puntos de la provincia, como San Vicente del Raspeig.

La programación de la Feria, conducida por el dinamizador del evento, José Antonio Gil, ha comenzado con una conferencia a cargo del ponente Plácido Doménech, seguida de una mesa redonda, un taller y la apertura del espacio dedicado a empresas, organizaciones e instituciones.