San Vicente vuelve a licitar las piscinas tras rechazar la única oferta

Los vecinos de San Vicente del Raspeig tendrán que esperar para darse un chapuzón en las piscinas municipales. El Ayuntamiento ha declarado desierto el concurso para el contrato de obras para la ejecución de las instalaciones, uno de los proyectos estrella y que se viene arrastrando desde la anterior legislatura, bajo gobierno progresista.

La actuación salió a licitación por primera vez el pasado mes de abril y, tras un periodo de exposición pública, se presentó una única oferta: la alicantina Aitana Actividades, Construcciones y Servicios S.L., una conocida del municipio que ha hecho otros proyectos como la reforma del auditorio o el nuevo pabellón deportivo, situado junto al velódromo.

La mesa de contratación propuso la adjudicación a expensas de verificar mediante el correspondiente informe técnico que cumplía los requisitos y características mínimas establecidas en los pliegos, así como que no incurría en baja temeraria, según constaba en el expediente publicado en la plataforma de contratación del estado.

El presupuesto era de 4,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, mientras que la oferta de la constructora era de 4.070.322 euros y 19 meses de trabajos, doce para la primera fase y siete para la segunda.

El proyecto es una prioridad pero se va a demorar unos meses más de lo que nosotros quisiéramos por razones ajenas a nuestra voluntad Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente del Raspeig

Pues bien, los técnicos determinaron que existía presunción de temeridad debido a la mejora del plazo de ejecución ofertado y ofrecieron al licitador la posibilidad de justificar su propuesta, explica el gobierno local en un comunicado.

Ante la falta de respuesta, se ha declarado desierta la licitación y, paralelamente, se ha reiniciado el procedimiento de contratación para continuar con los trámites con la mayor celeridad.

Nuevo plazo

La junta de gobierno aprobará este jueves la apertura de un nuevo plazo de licitación de las obras de la llamada fase II del Centro del Agua: piscinas Municipales, así como la conclusión del concurso anterior.

A partir de la publicación de esta segunda convocatoria, las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 26 días para presentar sus ofertas para la construcción de las nuevas piscinas municipales que completarán el Centro del Agua situado en la Ciudad Deportiva de San Vicente.

Se mantienen el mismo proyecto, pliegos y presupuesto de licitación, que los técnicos han estimado que están ajustados a las condiciones actuales del mercado de la construcción.

El alcalde, Pachi Pascual, ha agradecido al personal implicado la "diligencia" con la que han trabajado para volver a sacar a licitación esta obra "lo antes posible, cumpliendo la legalidad y todos los plazos obligatorios, y ahora la intención es que todo siga su curso para comenzar la ejecución de las piscinas en los próximos meses".

Imagen del proyecto del Centro del Agua / INFORMACIÓN

El primer edil ha insistido en que el Centro del Agua sigue siendo "una prioridad" para el equipo de gobierno de PP y Vox. "Muestra de ello es que desde el primer día nos pusimos a trabajar para elaborar un proyecto y, a continuación, convocar el concurso previo a la adjudicación de las obras, pero, lamentablemente, se va a demorar unos meses más de lo que nosotros quisiéramos por razones ajenas a nuestra voluntad", expone.

Cubierta y exterior

Esta obra cuenta con un presupuesto inicial superior a los 4,2 millones de euros repartidos en tres anualidades. El proceso de construcción estimado es de 20 meses para la edificación de cuatro piscinas, tres bajo la zona cubierta y una en el exterior, en un nuevo espacio que cumplirá los parámetros de accesibilidad y dispondrá de todos los servicios, nuevos revestimientos, vestuarios, sala de máquinas e iluminación natural.

En el interior, se creará una piscina polivalente de ocho calles, una de enseñanza y otra medicinal para tratamientos termales preparadas para el uso por parte de personas con movilidad reducida. En el exterior, el proyecto incluye una piscina de recreo de 20x10 metros con zonas ajardinadas.

Desde el área de Arquitectura se está trabajando también en la redacción del proyecto para renovar la cubierta de la pista azul y crear nuevos vestuarios que darán servicio tanto estas instalaciones como al frontón y la piscina exterior.