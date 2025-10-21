Aventuras (y desventuras) de los jóvenes de Xixona que estudian en Alicante tras cargarse el Consell el autobús

Primer día sin el autobús especial que ha llevado durante más de diez años a estudiantes de Xixona a centros de FP de Alicante y San Vicente, así como a la UA. Los alumnos tienen que coger ahora la línea regular... y la jornada ha sido una auténtica odisea, con algunos más de doce horas fuera de casa.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio comunicó una semana antes del inicio del curso educativo que suprimía este servicio específico para alumnos que funcionaba durante el periodo lectivo, sin dar explicaciones y sin previo aviso.

La aventura empieza a las 6:30 horas de la mañana, con el autobús de línea 4b que sale a esa hora. Para llegar a la parada, eso sí, los estudiantes han tenido que madrugar, con despertadores que, como tarde, han sonado a las seis.

Del pueblo hasta Alicante donde el transporte interurbano les ha dejado en el mercado central pasadas las 7:20 horas. Allí han tenido que hacer transbordo para llegar hasta los institutos. La primera en la frente, los que iban al Canastell de San Vicente del Raspeig han llegado todos este lunes quince minutos tarde.

Si optasen por coger el bus 5a, que sale de La Torre de les Maçanes a las 6:30 horas y pasa por Xixona a las 7 de la mañana no llegarían a la capital hasta las ocho de la mañana, con lo que también acumularían retraso.

A la vuelta, la situación no es que sea mejor: hay un bus a las 15:45 horas que sale desde Alfonso el Sabio, pero para llegar allí también tienen antes que coger otro autocar urbano que les lleve desde los institutos hasta la céntrica avenida.

Horarios definitivos de los autobuses de transporte interurbano entre Xixona y Alicante / INFORMACIÓN

Y, para colmo, si lo pierden, han de esperar más de dos horas para coger otro, que además es el último que sale hacia Xixona desde Alicante, a las seis de la tarde. Es lo que también ocurrió este lunes con varios afectados. Más de doce horas fuera de casa.

Correo de incidencias

La Concejalía de Juventud y Educación ha proporcionado un correo electrónico a los estudiantes para que hagan llegar todas las incidencias, como llegar tarde a clase, si logran coger el bus de vuelta, los transbordos, etcétera. La edil del área, Ainhoa López, explica que se registrarán todas las actuaciones y se las harán llegar a la conselleria.

Se están produciendo ya casos de jóvenes que no están cogiendo este medio de transporte y son las propias familias las que están los están llevando a clase.

El Consistorio ha pagado un autobús desde el inicio de curso, pero ya no ha podido estirar más esta solución temporal

En cursos anteriores, el autobús que hacía el servicio especial para estudiantes salía sobre las 6:30 horas de la mañana de Xixona hacia el centro de FP Canastell de San Vicente del Raspeig, la UA y los centros de FP de Alicante Virgen del Remedio, 8 de Marzo y Cavanilles, y volvía pasadas las tres de la tarde.

El Ayuntamiento, en cuanto tuvo conocimiento de la intención de la conselleria de suprimir el bus, le envió un escrito pidiendo que reconsiderara su decisión, pero se encontró con un no por respuesta.

Medida provisional

Ante la inacción, el Ayuntamiento turronero movió ficha para ayudar a los alumnos, más de 45 afectados, y como solución temporal puso un autobús, que ha estado funcionando durante casi mes y medio, hasta el viernes 17 de octubre.

La alcaldesa, Isabel López, recuerda que el Consistorio no podía seguir pagando el autobús porque una vez se superan ciertas cantidades de dinero hay que sacar el servicio a licitación. Además, incide en que el interurbano "es competencia" de la conselleria.

También solicitó que al menos la línea regular de autobús adaptara el recorrido al de los estudiantes para que pudieran llegar sin transbordos a los institutos, pero igualmente se ha encontrado con la negativa.

Faltas por llegar tarde

La concejala de Educación y Juventud ha hablado con la inspectora de Educación para trasladarle la problemática y comunicarle que es probable que alumnos lleguen tarde a las clases. "Ha respondido que no pasa nada, que no se les pondrá falta, pero cuando sea un día sí y otro también a ver qué pasa", afirma la alcaldesa.

Parada del autobús en Xixona / INFORMACIÓN

La alcaldesa socialista lamenta la decisión de la conselleria: "El problema es el color político de la Generalitat, no del municipio; si siguiera el Botànic las cosas funcionarían mejor, hay quejas en otros municipios de la provincia".

El consistorio turronero ha recogido más de 1.500 firmas para reclamar la recuperación del servicio en una población de unos 7.000 habitantes, lo que da una muestra del respaldo del pueblo de Xixona a esta reivindicación.

Además, el Consistorio ha presentado una petición formal ante el Síndic de Greuges, acompañada de toda la documentación remitida previamente a la Generalitat y la moción aprobada en el pleno municipal del pasado septiembre, con el objetivo de reforzar la reclamación institucional y defender el derecho del alumnado xixonenc a disponer de un transporte adecuado para acceder a sus centros educativos.