EU-Podem lleva a la Fiscalía a la edil de Fiestas de El Campello por los gastos en la Virgen del Carmen

Esquerra Unida-Unides Podem de El Campello ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial a la concejala de Fiestas y Tradiciones, Marisa Navarro, por supuestos gastos inflados en las fiestas de la Virgen del Carmen del año pasado.

La formación pide que se investigue la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En la denuncia se indica que los hechos corresponden a la adjudicación en julio de 2024 de un contrato menor de servicio de talleres, actividades y espectáculos artísticos varios con motivo de esta tradicional celebración.

El contrato se adjudicó por 8.500 euros a la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares. Previamente, en junio, la asociación festera confeccionó un presupuesto por dicha cantidad, desglosando actividades e importes.

"Si me pones suelta de balón, y después esta tía -la funcionaria- baja y no ve balones y ya la hemos cagado", es la frase que recoge la denuncia y que se atribuye a la edil

Durante la reunión entre la concejal de Fiestas y el secretario de la Comisión Estrella de los Mares, Félix Ortiz Olivas, la denunciada realizó "correcciones y apuntes de su puño y letra" sobre lo que se podía facturar y lo que no.

"El dinero no es un problema"

La denuncia recoge que la edil afirmó que "el dinero no era problema, sino los conceptos a abonar" porque se "podía presupuestar cualquier importe", siendo "para ella lo importante" que la funcionaria responsable del contrato, que es la jefa de servicio de Fiestas y Tradiciones, "no lo pudiera comprobar".

"(...) si me pones suelta de balón, y después esta tía baja y no ve balones y ya la hemos cagado (...)", es la frase textual que recoge la denuncia de EU-Podem, que ha aportado un audio y documentos con las indicaciones sobreescritas de la concejala.

Finalmente, la Comisión de Fiestas Estrella de los Mares presentó al cobro una factura de esos 8.500 euros, "incorporando las instrucciones" de la concejala, factura que fue validada por la edil y la propia jefa de servicio. Estos documentos también los adjunta la formación de izquierdas en la denuncia.

El alcalde y la edil de Fiestas de El Campello / L. Gil López

Por todo ello, EU-Podem considera que los hechos son supuestamente delictivos cuya finalidad consistía en "disfrazar o encubrir" una subvención adjudicada, trocándola en contrato menor y sorteando así la Ley General de Subvenciones.

Los ediles Pedro Mario Pardo y Eric Quiles han presentado este miércoles la denuncia ante la Fiscalía, que ahora deberá estudiar si la admite a trámite o la desecha.

Dimisión o Destitución

El portavoz ha explicado que la concejal "no está capacitada" para gestionar los recursos públicos, por lo que le insta a que entregue el acta o que el alcalde, Juanjo Berenguer, tome la decisión de destituirla.

La concejala de Fiestas, por su parte, sigue guardando silencio desde que el tema lo destapara EU-Podem en el pleno de septiembre, cuando Pardo preguntó directamente a la edil de Fiestas y Tradiciones si "había recomendado inflar facturas de fiestas con el objetivo de que determinados costes que no podían ser abonados pasen desapercibidos por los técnicos".

La concejal, en ese momento, no contestó y se limitó a afirmar que iba a llamar a su abogado. Fuentes municipales han asegurado a este diario que Navarro contestará en el pleno "a quien le preguntó" por el tema.